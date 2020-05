Foxit Europe GmbH

Foxit Software stellt Major Upgrades seiner PDF-Lösungen der End-User-Productivity-Produktlinie vor und vereinfacht den Anbieterwechsel

Die erweiterten Features und Verwaltungsfunktionen machen Foxit zur idealen PDF-Lösung für alle Anforderungen

Foxit Software, ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, gab heute Major Upgrades der PDF-Lösungen seiner kompletten End-User-Productivity-Produktlinie bekannt. Neue Features sind unter anderem die PhantomPDF Admin Console und der PhantomPDF Update Server zur Automatisierung und Verbesserung der unternehmensweiten Verwaltung von Softwarelizenzen und -updates. Mit diesen PDF-Software-Erweiterungen und den neuen Administrationslösungen für Unternehmen baut Foxit seine Position als führende PDF-Alternative zu Adobe Acrobat weiter aus. Das neu eingeführte Foxit Customer First Program erleichtert den unternehmensweiten Wechsel zu Foxit Software. Damit ermöglicht Foxit den Kunden, die derzeit Lizenzen von Adobe Acrobat oder anderen PDF Editoren verwenden, die kostenlose Nutzung von Foxit PhantomPDF bis zum Ablauf ihrer aktuellen Version bzw. für maximal sechs Monate. Mehr Informationen über Foxits Customer First Program erhalten Sie unter https://www.foxitsoftware.com/de/landingpage/2020/customer-first-program/ .

Hunderte von neuen Funktionen und Erweiterungen ermöglichen es Unternehmen, die unterschiedlichen Anforderungen ihrer Mitarbeiter je nach Arbeitsort, Arbeitsablauf und Geräteunterstützung optimal zu erfüllen. So ähneln die neuen Benutzeroberflächen von PhantomPDF Mac und PhantomPDF Online nun stark den UIs von PhantomPDF Windows, was den Wechsel zwischen Desktop- und Cloudumgebungen erleichtert. "Der neueste Launch von PhantomPDF umfasst signifikante Verbesserungen unserer gesamten PDF-Produktplattform und stellt die Gleichwertigkeit aller bestehenden PDF-Workflows sicher", sagt Phil Lee, Präsident der End-User Productivity Business Unit bei Foxit. "Wir heißen jedes Unternehmen mit bestehenden Abonnementverträgen herzlich willkommen und zeigen ihnen gerne, wie sie ihre Kosten senken und ihre Produktivität steigern können, ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu unterbrechen." https://pdfonline.foxitsoftware.com/ .

Das ist neu

Die PhantomPDF Admin Console ermöglicht die bequeme Verwaltung einer großen Anzahl von PhantomPDF-Lizenzen und -Benutzern. IT-Administratoren in Unternehmen können so problemlos alle Foxit-Lizenzen sowie die aktuell Benutzern zugewiesenen Lizenzen überwachen und im laufenden Betrieb aktualisieren. Sie können Benutzer verwalten, Benutzergruppen erstellen, Benutzer zuweisen und entfernen sowie Benutzern und Benutzergruppen Lizenzen zuweisen und entfernen. Die PhantomPDF Admin Console ist sowohl als Cloud- als auch als On-Premise-Dienst erhältlich. Der PhantomPDF Update Server ermöglicht es der IT, Softwareupdate-Prozesse zentral zu steuern und zu automatisieren. Darüber hinaus stellt er sicher, dass die Nutzer exakt auf die Version aktualisieren, die von der IT getestet wurde. Die IT kann Zeitrahmen für das Downloaden von Updates vorgeben, Updates automatisieren, Updates automatisch zum Download freigeben sowie Downloads auf nur genehmigte Updates beschränken.

PhantomPDF Standard 10 und Business 10 - Mit PhantomPDF Standard können Wissensarbeiter PDF-Dokumente erstellen, überprüfen, bearbeiten, verwalten, teilen und schützen. PhantomPDF Business baut darauf auf und bietet zusätzliche Bearbeitungs-, Kollaborations- und Sicherheitsfunktionen, die in größeren Unternehmen oder speziellen Branchen benötigt werden. PhantomPDF 10 bietet 163 neue Funktionen und Verbesserungen. Darunter sind:

- Unterstützung der unternehmensweiten Softwareverteilung und Wartung - Unterstützung von mehr Formularfeldtypen und JavaScript für komplexe Formular- basierte Workflows - Bessere Unterstützung von 4K und anderen hochauflösenden Displays - Erstellen von USPTO-fähigen PDF-Dokumenten bei jeder beliebigen Erstellungsmet hode

PhantomPDF Mac 4 - Mit PhantomPDF Mac 4 können Wissensarbeiter PDF-Dokumente auf macOS-Plattformen erstellen, überprüfen, bearbeiten, verwalten, teilen und schützen. PhantomPDF Mac 4 bietet 40 neue Funktionen und Verbesserungen. Darunter sind:

- Neues UI, das dem von PhantomPDF für Windows stark ähnelt und den Support gemi schter Windows- und Mac-Umgebungen erleichtert - Verbesserte Funktionen für Formular-Designer und Signaturen

PhantomPDF Online ist eine Cloud-basierte Lösung, mit der Wissensarbeiter PDF-Dokumente erstellen, überprüfen, bearbeiten, verwalten, teilen und schützen können, ohne dass ein Software-Download oder eine Installation notwendig sind. Der browserbasierte PDF Editor unterstützt alle gängigen Browser wie Chrome, Edge und Firefox. Die neueste Version von PhantomPDF Online bietet 18 neue Funktionen und Verbesserungen. Darunter sind:

- Neues UI, das dem von PhantomPDF für Windows stark ähnelt und den Wechsel zwis chen Windows- und Cloud-Umgebungen erleichtert - Unterstützung von privaten Speichern (z. B. lokalen Netzwerklaufwerken) - Neue Umwandlungs-, Organisations- und Ansichtsfunktionen

Foxit Reader 10 - ein schlanker, schneller und funktionsreicher PDF Reader für gelegentliche PDF-Nutzer. Mit dem kostenlosen Produkt können User PDF-Dokumente öffnen, kommentieren, Formulare ausfüllen und signieren. Foxit Reader eignet sich aufgrund von Massenbereitstellungstools und Integrationsoptionen für den Einsatz in Unternehmen. Foxit Reader 10 bietet 8 neue Funktionen und Verbesserungen. Darunter sind:

- Unterstützung der unternehmensweiten Softwareverteilung und Wartung - Bessere Unterstützung von 4K und anderen hochauflösenden Displays - Zusätzliche GPO-Einstellungen zur unternehmensweiten Administration - Erweiterte JavaScript-Unterstützung für komplexe formularbasierte Workflows

Foxit PDF Reader Mobile - eine unternehmensgerechte App, mit der Benutzer von unterwegs aus an ihren PDF-Dokumenten arbeiten können. Mit den Android- und iOS-Apps können User PDF-Dokumente öffnen, bearbeiten, kommentieren, erstellen, schützen und signieren. Gleichzeitig sind die Android- und iOS-Apps in ECMs und gängige Business-Cloud-Speicherlösungen integrierbar. Die neueste Version von Foxit PDF Reader Mobile bietet 14 neue Funktionen und Verbesserungen. Darunter sind:

- Unterstützung von Chromebook - Unterstützung beim Erstellen von Links, Ändern der Größe von Textfeldern, Verw enden von Nummerierungen, Aufzählungszeichen und Textverteilung sowie Textauszei chnungen wie Fettungen und Kursivierungen - Unterstützung von Dark Mode in Android

Mit dem neuesten Launch deckt Foxit alle Anforderungen von Unternehmen zu lediglich einem Bruchteil der Kosten von Acrobat ab. Zusätzlich bietet Foxit flexible Lizenzierungsmodelle: - Kunden können zwischen Abonnement- oder unbefristeten Lizenzvereinbarungen wählen, je nachdem, was am besten zu ihrem Budget passt. - Concurrent-User-Lizenzierung, bei der nur die Anzahl der Nutzer festgelegt werden muss, die die App gleichzeitig nutzen können, und nicht, wie bei der Named-User-Lizenzierung, die Nutzer im Voraus namentlich benannt werden müssen.

"Unternehmen haben viele Anwender mit unterschiedlichen Anforderungen an PDF-Lösungen", sagt Lee. "Mitarbeitergeräte von Unternehmen bestehen aus einer Mischung aus Desktop-, Mobil- und leichten Plattformen. Unabhängig davon, wie sich Ihre Anwenderbasis zusammensetzt, können Sie mit Foxit von jedem Gerät aus mehr mit Dokumenten erreichen. Selbst wenn Ihr Unternehmen momentan nicht sämtliche dieser Optionen benötigt, kann es nützlich sein, einen PDF-Anbieter zu haben, der alle Optionen abdeckt, sollten sich Ihre Anforderungen in der Zukunft ändern." Für weitere Informationen zu Foxits PDF-Lösungen der End-User-Productivity-Produktlinie besuchen Sie bitte: https://www.foxitsoftware.com/de/end-user-productivity/

Über Foxit Software

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. ConnectedPDF ist eine Spitzentechnologie, die Dokumentenverwaltung, eine vernetzte Überprüfung und eine einfache sowie sichere Zusammenarbeit an PDF-Dateien gewährleistet. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung. Mehr als 560 Millionen Anwender sowie mehr als 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern haben Foxits Produkte im Einsatz. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte https://www.foxitsoftware.com/de/ .

