Medienmitteilung - Neuer Rektor der FernUni Schweiz ernannt – Kontinuität und Zukunftssicherung im Fokus

Neuer Rektor der FernUni Schweiz ernannt – Kontinuität und Zukunftssicherung im Fokus

Der Stiftungsrat der FernUni Schweiz hat an seiner Sitzung vom Montag, den 23. Juni 2025, Prof. Dr. Nicolas Rothen zum Rektor für die Amtsperiode 2025-2029 gewählt und ist damit dem Vorschlag der Findungskommission gefolgt. Mit dem offiziellen Amtsantritt von Prof. Dr. Nicolas Rothen am 1. August 2025 ist die interimistische Phase erfolgreich abgeschlossen und die langfristige Führung der FernUni Schweiz gesichert.

Prof. Dr. Nicolas Rothen wird neuer Rektor – mit strategischer Vision für eine international vernetzte universitäre Institution im Wallis

Mit Prof. Dr. Nicolas Rothen übernimmt eine erfahrene Hochschulpersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in Forschung, Lehre und akademischer Führung und klarer strategischer Vision das Rektorat der FernUni Schweiz. Als Professor für Psychologie und bisheriger Rektor ad interim hat er sich in den vergangenen Jahren und Monaten mit Umsicht und Weitblick für die strategische Weiterentwicklung der Institution eingesetzt. Seine Ernennung steht für Kontinuität, Stabilität und für eine zukunftsgerichtete Positionierung der FernUni Schweiz im nationalen und internationalen Hochschulraum.

Der Stiftungsrat hat sich auf Vorschlag der Findungskommission für ihn entschieden – eine Persönlichkeit, die den hohen akademischen Anforderungen in den Bereichen institutionelle Governance, Forschung und Lehre in jeder Hinsicht gerecht wird. Der Präsident des Stiftungsrates der FernUni Schweiz, Stefan Bumann, zeigte sich erfreut über die Wahl:

«Mit Prof. Dr. Nicolas Rothen haben wir eine überzeugende Führungspersönlichkeit gewählt, die akademische Exzellenz mit strategischem Denken verbindet. Er hat bereits als Rektor ad interim gezeigt, dass er die FernUni Schweiz mit Weitblick, Engagement und klarer Ausrichtung führen kann. Wir freuen uns, gemeinsam mit ihm die FernUni Schweiz in die kantonale Universität Wallis zu überführen.»

Die Ernennung steht zugleich für Stabilität und Kontinuität. Prof. Dr. Nicolas Rothen hat seinen Doktortitel in Psychologie an der Universität Bern im Jahr 2009 erhalten. Nach dem Doktorat und einem einjährigen Postdoc an der Universität Bern forschte er für viereinhalb Jahre an der School of Psychology und dem Sussex Centre for Consciousness Science an der University of Sussex (UK). Nach dieser Zeit ist er mit einem eigenen Forschungsprojekt an die Universität Bern zurückgekehrt, wo er im Jahr 2016 die Habilitation (Venia Docendi) für das Gesamtfach Psychologie erhalten hat. Seit 2018 arbeitet er an der FernUni Schweiz, zuerst als Assistenzprofessor, seit 2020 als Ausserordentlicher Professor und seit 2023 als Vizerektor Forschung. Seit Februar 2024 bekleidet er das Amt des Rektors ad interim.

Die FernUni Schweiz positioniert sich weiterhin als zukunftsorientierter und verlässlicher Akteur in der akademischen Bildungslandschaft, komplementär zu den bestehenden Universitäten, und der neue Rektor Prof. Dr. Nicolas Rothen setzt klare Schwerpunkte für die Zukunft der FernUni Schweiz:

«Meine Vision ist es, die FernUni Schweiz auf ihrem Weg zur «Universität Wallis» entscheidend zu positionieren. Ich möchte ihre institutionelle Anerkennung auf nationaler Ebene weiter festigen, ihre Forschungsaktivitäten massgeblich weiter ausbauen und sie als komplementäre Bildungsinstitution, die exzellente digitale Lehre mit forschungsgeleiteter Innovation verbindet, profilieren. Unsere Studierenden absolvieren ihr Studium grösstenteils berufsbegleitend im Teilzeitmodell und im Durchschnitt im Alter von 38 Jahren. Das zeigt deutlich: Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu den Präsenzuniversitäten, sondern als sinnvolle Ergänzung innerhalb des Schweizer Hochschulsystems. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden und starken Partnern will ich die zukünftige Universität Wallis als Leuchtturm digitaler Hochschulbildung in der Schweiz etablieren – kantonal verankert, national relevant und international vernetzt.»

Strategische Weichenstellung auch im Stiftungsrat

Parallel zur Ernennung des Rektors erhält auch der Stiftungsrat der FernUni Schweiz namhafte Verstärkung: Mit Prof. Anne-Christine Fornage, Privatrechtlerin und ehemalige Vizerektorin der Universität Lausanne, Prof. Kilian Stoffel, Rektor der Universität Neuchâtel, sowie Mathias Bellwald, Stadtpräsident von Brig-Glis, gewinnt das Gremium zusätzliche Expertise und hochschulpolitische Verankerung. Diese Erweiterung unterstreicht den Anspruch der FernUni Schweiz, ihre strategische Entwicklung breit abgestützt und zukunftsorientiert zu gestalten.

Über die FernUni Schweiz

Die FernUni Schweiz mit Sitz in einem modernen Hochschulcampus in Brig ist ein nach dem HFKG (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz) akkreditiertes universitäres Institut, das Bachelor-, Master- und Weiterbildungsprogramme in den Fakultäten Wirtschaft, Geschichte, Recht, Mathematik und Informatik sowie Psychologie anbietet. Diese Programme sind so konzipiert, dass sie dank eines flexiblen Fernstudienmodells neben einer beruflichen oder sportlichen Karriere oder dem Familienleben absolviert werden können. Die FernUni Schweiz versteht sich als integraler Bestandteil des universitären Bildungsraums Schweiz und ergänzt diesen durch ein Studienangebot, das sich gezielt an Menschen richtet, die auf eine flexible, ortsunabhängige Form des Studiums angewiesen sind.

Die FernUni Schweiz orientiert sich in der universitären Lehre und in der Forschung an höchsten Qualitätsanforderungen. Das universitäre Institut strebt für das Jahr 2027 die Reakkreditierung als «Universität Wallis» an und markiert damit einen historischen Meilenstein für die Institution und den Kanton.

Mit fast 2’400 Studierenden ist die FernUni Schweiz führend im Bereich des universitären Fernstudiums in der Schweiz. Das universitäre Institut beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende aus der Schweiz und dem Ausland, von denen über 450 in der Lehre und Forschung tätig und in ihren jeweiligen Disziplinen anerkannte Expertinnen und Experten sind.

Ansprechpartner FernUni Schweiz

Stefan Bumann Präsident des Stiftungsrates 079 353 62 59 stefan.bumann@fernuni.ch

Prof. Dr. Nicolas Rothen Rektor (ab 1. Aug. 2025) 079 550 43 89 nicolas.rothen@fernuni.ch