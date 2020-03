V-LINE EUROPE GmbH

V-LINE EUROPE GmbH beteiligt sich an SH-Tools

Mittelständler und Start-Up gehen gemeinsamen Weg Richtung Zukunft

Hannover (ots)

Die V-LINE EUROPE GmbH, mittelständischer Ersatzteildienstleister für Industrieanlagen und die SH-Tools GmbH, ein Start-Up aus dem Bereich Digitalisierung und Analyse physikalischer Messdaten im Industriesektor, haben heute ihre Kooperation verkündet. V-LINE beteiligt sich zu 50% an dem 2016 gegründeten Start-Up, welches unter SH-Tools GmbH weiterhin firmiert sein wird.

Die Kooperation entstand über die Hannover Impuls GmbH, einem Unternehmen zur Wirtschaftsförderung der Region Hannover. Im gemeinsamen Gespräch erkannte man den gegenseitigen Nutzen für V-LINE und das Unternehmen SH-Tools.

Die SH-Tools GmbH bietet durch die ToolBox 4.0 eine smarte Rundumlösung, um Industrieanlagen digital lückenlos zu überwachen, die daraus resultierenden Messwerte für die präventive Instandhaltung zu nutzen und das komplette Aggregat zu digitalisieren.

Die ToolBox ist ein dezentraler, All-in-One Datensammler. Über verschiedene Anschlüsse lassen sich alle physikalischen Messgrößen sammeln und in der ToolBox verarbeiten (Edge-Computing). Die berechneten Daten werden mittels M2M (LTE), WLAN oder LAN (Ethernet) in die Cloud gesendet. Sie kann als Service genutzt werden oder als On Premise in der eigenen Serverumgebung integriert werden.

Diese Maschinen-Langzeitüberwachung ist online und per APP für den Kunden jederzeit einsehbar. Durch die Sammlung und Auswertung der Informationen wird eine vorausschauende Wartung ermöglicht, wodurch Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden.

Der Geschäftsführer der V-LINE EUROPE GmbH Tilman Mieseler blickt positiv in die Zukunft: "Dies ist eine große Chance, unsere Services für den Kunden zu erweitern. Die Digitalisierung beschäftigt uns alle. Mit SH-Tools haben wir nun einen Weg gefunden, diese noch intensiver für unser Geschäft zu nutzen." Das Serviceportfolio der V-LINE EUROPE GmbH bietet eine Vielzahl von Lösungen und Dienstleistungen für eine durchgängige Lieferkette in den Bereichen Wartung, Reparatur und Betrieb. Mit maßgeschneiderten Konzepten geht V-LINE auf die spezifischen Bedürfnisse von Industrieanlagen, Herstellern und anderen Unternehmen ein. "Mit SH-Tools kann die Ersatzteilbeschaffung auf das nächste Level gehoben werden. Die Kunden erhalten ihre Ersatzteile in dem Moment, wenn diese tatsächlich benötigt werden," führt Mieseler den Nutzen der Kooperation aus. Auch Sven Hunze, Geschäftsführer der SH-Tools GmbH, zeigt sich begeistert: "Wir freuen uns auf eine intensive Zusammenarbeit, um gemeinsam unser Portfolio erfolgreich weiterzuentwickeln."

Über die V-LINE GROUP

Die V-LINE GROUP ist eine international tätige Unternehmensgruppe. Hauptsitz der V-LINE EUROPE GmbH ist Sehnde bei Hannover in Deutschland. V-LINE bietet End-to-End-Supply-Chain-Lösungen in zwanzig Ländern an: über eine Tochtergesellschaft in Saudi-Arabien vor allem im Mittleren Osten und über Service-Büros in anderen Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrats und in Mexiko. Die V-LINE-Logistikzentren in den USA, China, Japan und Korea bieten Industriebetrieben integrierte Dienstleistungspakete mit dem Ziel, die Gesamtbetriebskosten für MRO-Ersatzteile aus dem Ausland zu senken und zugleich strengste globale Lieferstandards zu erfüllen. Das maßgeschneiderte Beschaffungsportfolio von V-LINE erleichtert den Ersatzteilfluss von der Bestellung bis zur Auslieferung und steuert die Komplexität durch moderne IT- und Systemintegration mit Lieferanten, Logistikdienstleistern und Industriebetrieben.

Über SH-Tools

SH-Tools GmbH ist ein StartUp-Unternehmen, welches sich mit industrieller & maschineller Digitalisierung beschäftigt. Durch über 25 Jahre Erfahrung in der präventiven Instandhaltung ist die Idee zu der ToolBox 4.0 entstanden - ein smartes, kostengünstiges und bedienerfreundliches Werkzeug, um Aggregate mittels APP und Software zu überwachen & zu digitalisieren sowie um Betriebs- und Wartungskosten zu senken.

