CGTN: China strebt eine hochwertige Entwicklung der Privatwirtschaft an

Peking, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

Als wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas trägt der Privatsektor nach Angaben der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (National Development and Reform Commission) mehr als 60 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), mehr als 50 Prozent zu den gesamten Steuereinnahmen und mehr als 80 Prozent zur Beschäftigung in den Städten bei, außerdem mehr als 70 Prozent zu technologischen Innovationen und 90 Prozent zu den Marktteilnehmern in China bei.

Der chinesische Präsident Xi Jinping bekräftigte am Montag die Unterstützung des Landes für den Privatsektor und drängte auf eine angemessene Anleitung für dessen gesunde und hochwertige Entwicklung.

Xi äußerte sich anlässlich des Besuchs nationaler politischer Berater der China National Democratic Construction Association und der All-China Federation of Industry and Commerce, die an der ersten Sitzung des 14. nationalen Ausschusses der Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) teilnehmen.

Er nahm an der gemeinsamen Sitzung der Gruppe teil und hörte sich ihre Kommentare und Vorschläge an.

Förderung der Privatwirtschaft durch verschiedene Maßnahmen

Es müssten Anstrengungen unternommen werden, um das Umfeld für die Entwicklung privater Unternehmen zu verbessern, institutionelle Hindernisse zu beseitigen, die sie daran hindern, sich am fairen Wettbewerb auf dem Markt zu beteiligen, und die Eigentumsrechte privater Unternehmen sowie die Rechte und Interessen von Unternehmern im Einklang mit dem Gesetz zu schützen, so Xi.

Er betonte, wie wichtig es sei, staatliche und private Unternehmen gleichwertig zu behandeln, und rief dazu auf, das Wachstum der Privatwirtschaft und der Unternehmen zu fördern und zu unterstützen, um die Erwartungen und das Vertrauen der Märkte zu stärken.

Eine qualitativ hochwertige Entwicklung stelle höhere Anforderungen an die Entwicklung der Privatwirtschaft, fügte er hinzu.

Privatunternehmen sollten die neue Entwicklungsphilosophie praktizieren und ein umfassenderes Verständnis für die Unzulänglichkeiten und Herausforderungen bei der Entwicklung der Privatwirtschaft haben, fügte er hinzu.

Privatunternehmen sollten die Entwicklungsweise ändern, die Industriestruktur anpassen, die treibende Kraft für das Wachstum ändern und bewusst den Weg einer qualitativ hochwertigen Entwicklung einschlagen, fügte er hinzu.

Er betonte, dass die chinesische Modernisierung eine Modernisierung des gemeinsamen Wohlstands für alle sei, und sagte, dass sowohl staatliche als auch private Unternehmen wichtige Kräfte für die Förderung des gemeinsamen Wohlstands seien und die soziale Verantwortung für die Förderung des gemeinsamen Wohlstands übernehmen müssten.

Große Erfolge trotz Herausforderungen

Das Jahr 2022 sei ein äußerst wichtiges und entscheidendes Jahr in der Geschichte der Partei und des Landes gewesen, sagte Xi.

„Wir haben die neue Entwicklungsphilosophie vollständig, präzise und umfassend umgesetzt, uns um den Aufbau eines neuen Entwicklungsmodells bemüht und eine hochwertige Entwicklung gefördert", sagte er.

Während die weltweite Inflation den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren erreicht habe, sei das Preisniveau in China insgesamt stabil geblieben, und die Wirtschaft im gesamten Jahr um 3 Prozent gewachsen, was unter den großen Volkswirtschaften der Welt einen Spitzenwert darstelle, so Xi.

Er stellte fest, dass die vergangenen fünf Jahre nach dem 19. Nationalkongress der KPCh ,,äußerst ungewöhnlich und außergewöhnlich" gewesen seien, und erklärte, dass sich das externe Entwicklungsumfeld Chinas schnell verändere und es eine Zunahme unsicherer und unvorhersehbarer Faktoren geben würde.

Insbesondere die westlichen Länder unter der Führung der Vereinigten Staaten hätten eine umfassende Eindämmung und Unterdrückung betrieben, die Chinas Entwicklung in nie dagewesener Weise behindert habe, fügte er hinzu.

Trotz der Herausforderungen seien Erfolge erzielt worden, sagte er und nannte als Beispiele ein durchschnittliches jährliches BIP-Wachstum von 5,2 Prozent, einen planmäßigen Sieg im Kampf gegen die Armut und die Vollendung des Aufbaus einer in jeder Hinsicht moderat wohlhabenden Gesellschaft.

Im Namen des Zentralkomitees der KPCh übermittelte Xi den weiblichen Abgeordneten des 14. Nationalen Volkskongresses und den weiblichen Mitgliedern des 14. Nationalen Komitees der KPCh sowie den weiblichen Beschäftigten beider Tagungen und den Frauen aller ethnischen Gruppen aus allen Gesellschaftsschichten auf dem chinesischen Festland, in den Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macao und in der Region Taiwan sowie allen weiblichen Landsleuten in Übersee herzliche Grüße und Wünsche zum Internationalen Frauentag.

