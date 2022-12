Ivalua

Volkswagen-Konzern wählt Ivalua zur Digitalisierung seiner indirekten Beschaffungsprozesse

Frankfurt (ots)

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, und das globale IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen Capgemini gaben heute bekannt, dass sich der Volkswagen-Konzern nach einer umfassenden Evaluierung verfügbarer Technologielösungen für die Plattform von Ivalua entschieden hat, um seine globalen indirekten Beschaffungsprozesse für das gesamte Markenportfolio des Konzerns zu digitalisieren.

Der Volkswagen-Konzern, ein Top-10-Unternehmen der Forbes 500, ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller und der größte Automobilhersteller in Europa. Der Konzern besteht aus zwölf weltbekannten Marken aus sieben europäischen Ländern: Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.

Der Konzern betreibt 120 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und in weiteren 10 Ländern in Amerika, Asien und Afrika. 662.575 Mitarbeiter weltweit produzieren Fahrzeuge und arbeiten in fahrzeugbezogenen Dienstleistungen oder anderen Geschäftsfeldern. Der Volkswagen-Konzern vertreibt seine Fahrzeuge in 153 Ländern.

"Wir freuen uns, dass wir den Zuschlag für die Digitalisierung der Beschaffungsprozesse eines der weltweit führenden Automobilunternehmen erhalten haben. Angesichts des Umfangs, der Komplexität und des Nachhaltigkeitsfokus ihrer globalen Lieferkette erkennt Volkswagen die strategische Rolle der Beschaffung an, die dem Unternehmen in einem unsicheren globalen Marktumfeld einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft", sagte David Khuat-Duy, Gründer und CEO von Ivalua. "Die Kundenorientierung unserer Teams und der Bedarf an einer flexiblen und robusten Plattform, die Prozessoptimierung, Transparenz und Agilität ermöglicht, waren ausschlaggebend, um Volkswagen eine überzeugende Lösung zu bieten."

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns unter @Ivalua.