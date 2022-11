Xinhua Silk Road: 111 Vereinbarungen im Wert von 135,28 Mrd. RMB auf der Konferenz für neue Materialien in Bengbu, Anhui, unterzeichnet

Peking (ots/PRNewswire) - Am 26. November wurde der World Internet of Things (IoT) Wuxi Summit 2022 in Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet. Der Gipfel war ein wichtiger Teil der World IoT Exposition 2022, die ebenfalls in der Stadt veranstaltet wurde, und vereinte Eliten aus aller Welt, die gemeinsam über die künftige Entwicklung, die neuesten ...

mehr