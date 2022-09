LID Pressecorner

Von Aronia bis Zwergmaulbeere – der Beeren- und Obstatlas ist da

Kennen Sie die Koreanische Zwergmaulbeere? Kein Problem! In unserem Beeren- und Obstatlas finden Sie nicht nur Wissenswertes über Äpfel, Kirschen & Co, sondern auch über eine Vielzahl von traditionellen Früchten, Wildobstpflanzen sowie exotischen Früchten. Warum also nicht eine Mini-Kiwi an der Hauswandziehen? Oder den Garten mit einer süssen Beerenecke ergänzen?

Ob Sie nun einen einzelnen Beerenstrauch anpflanzen oder gleich einen ganzen Obstgarten neu anlegen wollen: Mit dem Beeren- und Obstatlas halten Sie die wichtigsten Informationen zu 53 Beeren- und Obstkulturen als praktisches Nachschlagewerk in kompakter Form und doch vollständig in der Hand. Übersichtlich und alphabetisch nach den fünf Kategorien Beeren, Kulturobst, Nüsse, einheimisches Wildobst und exotische Spezialitäten geordnet, zeigt Ihnen der Beeren- und Obstatlas mit attraktiven Fotos und Piktogrammen die Ansprüche an Klima und Boden sowie die wichtigsten Anbau-, Pflege- und Erntetermine. Sie erhalten nützliche Hinweise zur Pflanzung, Ernte und Verwendung der Kulturen. Spezifische und auf die jeweiligen Kulturen abgestimmte Tipps zur Pflege wie Schutz, Düngung, Bewässerung, Erziehungsform, Schnitt, Pflanzenschutz und weiteren Arbeiten unterstützen Sie beim erfolgreichen Obstanbau. Lassen Sie sich von der vielfältigen Welt des Obstes inspirieren und geniessen Sie später die Früchte Ihrer Arbeit!

Der Beeren- und Obstatlas wurde von Marisa Schnüriger in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zhaw, Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen erstellt. Als Ergänzung und Grundlage zum Gärtnern empfehlen wir Ihnen die Neuauflage des «Hausgarten» sowie den «Gemüseatlas», der präzise Illustrationen der Pflanzen sowie die wichtigsten Angaben zur jeweiligen Kultur kompakt darstellt. In den kommenden Monaten wird ein «Kräuteratlas» die Reihe erweitern.

