CGTN

CGTN: Gesetzgeber aus über 20 Ländern wünschen Peking 2022 auf dem CMG-Forum viel Erfolg

Beijing (ots/PRNewswire)

Mehr als 30 Gesetzgeber aus über 20 Ländern der Welt haben ihre Wünsche für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking geäußert und sich gegen die Politisierung der Spiele ausgesprochen.

Die Gesetzgeber äußerten sich in einer Sondersendung von CGTN zum Thema Peking 2022, die am Samstag ausgestrahlt wurde.

Das Programm mit dem Titel „The Beauty of the Winter Olympics: A Celebration of the Human Spirit" ist Teil des China Media Group (CMG) Forums.

Die Gesetzgeber lobten die Bemühungen Chinas, die Olympischen Winterspiele trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie „einfach, sicher und prächtig" auszurichten, und wünschten den Spielen viel Erfolg.

Der Präsident der CMG, Shen Haixiong, begrüßte die Gesetzgeber zur Teilnahme an dem Programm. Er sagte, friedliche Entwicklung und gemeinsames Schicksal seien Schlüsselelemente für den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit - eine Vision, die der chinesische Präsident Xi Jinping vertritt - und auch Ideale der olympischen Bewegung.

„Die Olympischen Winterspiele in Peking verkörpern die Sehnsucht der Menschheit nach Frieden und Spitzenleistungen", sagte Shen. es ist wichtiger denn je, dass wir "zusammenkommen", betonte er.

Gong Taparanci, ehemaliger stellvertretender Premierminister Thailands, zeigte sich zuversichtlich, dass die Spiele ein großer Erfolg werden. Trotz des Mangels an Eis und Schnee in Thailand hat das Land beschlossen, eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen zu entsenden, sagte er.

Wang Yanxia, Mitglied des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC) und stellvertretender Minister der Sportabteilung des Pekinger Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022, sagte, dass die reibungslosen Vorbereitungen für die Veranstaltung vor allem der Liebe der Chinesen zum Wintersport, der Unterstützung durch die chinesische Regierung und der Hilfe von Experten und Technikern aus verschiedenen Ländern zu verdanken seien.

Filatova Irina Anatolyevna, Mitglied der russischen Staatsduma, sagte, China und Russland seien freundliche Nachbarn. Die Bedeutung ihres gegenseitigen Vertrauens habe sich im Sport gezeigt, fügte sie hinzu.

Sainkhuu Ganbaatar, Mitglied des mongolischen Parlaments, sagte, die Olympischen Spiele dürften nicht durch COVID-19 oder politische Fragen behindert werden. Die Organisatoren der Spiele haben sich unter "fast unmöglichen" Umständen ordnungsgemäß auf das Ereignis vorbereitet und sich damit den Respekt und die Unterstützung der Welt gesichert, sagte er.

Mushahid Hussain Sayed, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des pakistanischen Senats, sagte, dass Pakistan und andere asiatische Länder den Boykott von Peking 2022 in jeder Form und jeden Versuch, Konfrontation und Spaltung zu schüren, entschieden ablehnen. Der olympische Geist erfordert Freundschaft und Zusammenarbeit, sagte er.

Auch Abgeordnete aus Ländern wie Deutschland, Italien, Kanada, der Türkei, Brasilien, Spanien, Neuseeland, Japan und Südafrika äußerten ihre Wünsche für die Spiele.

Die Olympischen Winterspiele in Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt, gefolgt von den Paralympischen Winterspielen vom 4. bis 13. März.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-29/Lawmakers-from-over-20-countries-wish-Beijing-2022-success-17deP4lCmhG/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736542/A_special_program_of_CGTN_dedicated_to_Beijing_2022___CMG.jpg