globegarden childcare

Lohngleichheitsanalyse

Globegarden bezahlt Frauen und Männer gleich

Zürich (ots)

Das führende Schweizer Kita-Unternehmen globegarden, das bereits im Juni 2021 mit dem begehrten Zertifikat "Great Place to WorkTM" als sehr gute Arbeitsgeberin ausgezeichnet wurde, schneidet nun auch in der gesetzlich vorgeschriebenen Lohngleichheitsanalyse im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes makellos ab. Bei globegarden wurden bei der Überprüfung der Saläre durch externe Experten keinerlei unerklärte geschlechtsspezifischen Lohndifferenzen festgestellt. Wer als Frau oder Mann bei globegarden arbeitet, wird also lohnmässig gleichbehandelt.

Die Überprüfung der Lohnstruktur, die für Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden in der Schweiz verpflichtend ist, orientiert sich dabei an strengen Vorgaben. So müssen die Analysen in einem gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum und nach einer wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode durchgeführt und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit allen Lohnbestandteilen erfasst werden.

Die bei globegarden durchgeführte Lohngleichheitsanalyse bestätigt damit die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragungen im Rahmen des Zertifizierungsprozesses "Great Place to WorkTM". Mit 97 Prozent der überwiegende Teil der Befragten hatten der Kita-Betreiberin damals im Benchmark-Vergleich ein ausgeprägtes Mass an Fairness und Diversität attestiert, die unabhängig sei von Arbeitsrollen, Geschlecht, Herkunft oder Gehaltstatus. An der Umfrage nahmen 82 Prozent der Belegschaft teil.

Über globegarden

Das Kita-Netzwerk globegarden ist der führende Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz. In zehn Jahren hat globegarden ein vielfältiges Kinderkrippen-Netzwerk aufgebaut, um Kindern in ihren ersten Jahren bunte Lern- und Lebenswelten mit qualitativer Betreuung zu bieten. Das Angebot reicht von deutsch- und englischsprachigen Krippen- und Elementargruppen bis hin zur Vorschul- und Kindergartenklasse. Das pädagogische Konzept setzt dabei auf bindungsorientierte, kindzentrierte Pädagogik und spielerisches Lernen im Alltag. Im Fokus steht das individuelle Potenzial eines jeden Kindes. Ein innovatives Betreuungskonzept verlangt auch flexible Öffnungszeiten ohne Schließzeiten, denn eine gute Kita richtet sich danach, was gut für die Familie ist - und nicht umgekehrt. Globegarden ist demnach nicht nur für tausende Kinder, über 800 Mitarbeitende und über 150 Lernende ein grossartiger Ort zum Wachsen, sondern auch für über 2'800 Eltern einen verlässlichen Partner.

