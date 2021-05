BOLB INC

UVC-Hochleistungs-LED-Array von Bolb Inc. demonstriert 99,95 % Inaktivierung von in der Luft befindlichen Viren und Bakterien bei 3.000 Litern pro Minute

Livermore, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Bolb Inc., ein weltweit führender Hersteller von hocheffizienten Ultraviolett-C-Band (UVC)-Licht emittierenden Dioden (LEDs), hat durch ein Drittlabor eine Abtötungsrate von 99,95 % gegen aerosolierte Bakterien und Viren bei einer Durchflussrate von bis zu 3.000 Litern pro Minute nachgewiesen.

UVC-Licht ist als universelle, zukunftssichere und chemiefreie Methode zur effektiven Bekämpfung mutierender Erreger wie SARS-Cov-2 anerkannt. Die von Bolb Inc. hergestellten Festkörperstrahler bringen Vorteile wie extrem hohe Oberflächenhelligkeit, Kompaktheit, einfache Skalierbarkeit, Designflexibilität und sofortige Ansprechbarkeit in einen Markt, der traditionell von Quecksilberlampen dominiert wird.

Die Tests wurden gegen aerosolisierte humane Coronaviren HCoV-229E, ein Einzelstrang-RNA-Virus, das als Surrogat für SARS-Cov-2 anerkannt ist, und aerosolisierte Bakterien Staph aureus ATCC 6538 in einem geschlossenen Luftdesinfektions-Referenzdesign durchgeführt, das mit einem Bolb UVC-LED-Lichtmodul mit 40 W elektrischer Eingangsleistung und 2,5 W UVC-Licht-Ausgangsleistung ausgestattet ist. In einem Test wurde eine Single-Pass-Desinfektionseffizienz von 99,96 % für einen Luftdurchsatz von 3.000 Liter pro Minute mit aerosoliertem Staph aureus erreicht. In einem separaten Test zeigte das Referenz-Luftdesinfektionsgerät eine Inaktivierung von bis zu 99,95 % gegen HCov-229E-Virus-Aerosol in einem Volumen von 30 m3 (1060 Kubikfuß) in 1 Stunde.

Die 2014 in San Jose, Kalifornien, gegründete Bolb Inc. nutzt eine proprietäre Epitaxie-Plattform zur Herstellung eines vollständig transparenten UVC-LED-Kristallstapels und bietet damit eine unvergleichliche Grundlage für die Weiterentwicklung ihrer UVC-LED-Leistungs-Roadmap, die zu neuen Produkten führt, die keimtötende/viruzide Anwendungen verändern werden. Bolb UVC-LEDs wurden vom Unternehmen und seinen Kunden getestet, um eine Inaktivierung von bis zu 5-Log (99,999 %) gegen Krankheitserreger wie SARS-Cov-2 und den "Superbug" MRSA für Oberflächen- und Wasserdesinfektionsanwendungen in mehreren unabhängigen Labors wie der Analytical Lab Group in Minnesota, der University of California in Berkeley und dem Guangzhou Institute of Microbiology in China zu erreichen.

"Die COVID-Pandemie hat die Welt auf den Bedarf an sicheren, effektiven, bedarfsgerechten, keimtötenden/viruziden Lösungen aufmerksam gemacht, die keine giftigen Chemikalien beinhalten, die zudem logistische Belastungen verursachen. Die Tests zeigen die Skalierbarkeit unserer Technologie für die Luftdesinfektion von großen Räumen bis hin zum Fahrzeuginnenraum", sagte Dr. Jerry Zhang, Chairman und CTO von Bolb. "Wir sind stolz und froh zugleich, dass unsere UVC-LEDs die entscheidenden Bausteine für solch zeitgemäße Referenzdesigns sind, um saubere und sichere Luft für Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Patienten, Betreiber von Restaurants, Einzelhandelsgeschäften, Bürogebäuden, Automobilen und öffentlichen Verkehrsmitteln bereitzustellen", so Dr. Ling Zhou, CEO von Bolb.

Herr Frank Harder, CRO von Bolb fügte weiter hinzu: "Wir ermutigen alle interessierten Auto- und Gerätehersteller aller relevanten Branchen, sich mit Bolb in Verbindung zu setzen und mit uns zusammenzuarbeiten, um die Vorteile der Technologie und des Systemdesigns, die Bolb demonstriert hat, zu nutzen und diese extrem effizienten Luftentkeimungsgeräte auf globaler Ebene einzuführen."

