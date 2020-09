AxiomSL

AxiomSL baut seine Präsenz in der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein in Partnerschaft mit Confinale weiter aus

London (ots/PRNewswire)

AxiomSL, der branchenführende Anbieter von Lösungen für das Risiko- und Meldewesenberichterstattung, gibt heute seine Zusammenarbeit mit Confinale, einem auf den Bankensektor spezialisierten IT-Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen, bekannt. Die langjährige Beratungs- und Implementierungserfahrung von Confinale in der Region und AxiomSLs Plattform für das regulatorische Meldewesen wird Kunden in der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein einen daten- und technologiegestützten Ansatz bieten, der es Finanzunternehmen ermöglicht, auf einer einzigen Plattform mehrere risiko- und aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen.

Die Datenintegritäts- und Kontrollplattform AxiomSL ControllerView® ermöglicht es Finanzunternehmen in der Region, zahlreiche regulatorische Anforderungen zu erfüllen, darunter die Schweizerische Nationalbank (SNB), die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, die Bank Centrale du Luxembourg und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB), die Vorschriften wie Basel IV und ihre bevorstehenden neuen Liquiditäts- und Kapitalanforderungen, finanz- und statistische Berichterstattung, um nur einige zu nennen, abdecken. Mit der ganzheitlichen und transparenten Plattform von AxiomSL werden die Kunden über das Integrationsökosystem von Confinale in die Lage versetzt, End-to-End-Lösungen für das Risiko- und Meldewesen anzubieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht einen reibungslosen, nahtlosen und effizienten Datenübergang auf die Plattform von AxiomSL, wo eine Vielzahl von behördlichen Berichten erstellt und mit kurzen Implementierungszeiten bei den zuständigen Behörden eingereicht werden.

Roland Staub, CEO von Confinale, kommentierte dies: "Die Kooperation von AxiomSL und Confinale vereint die Kernkompetenzen zweier marktführender Unternehmen der Bankenbranche. Wir bieten Implementierungsdienstleistungen auf der Grundlage eines stabilen Kundenstamms im schweizerischen, deutschen und liechtensteinischen Bankensektor. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit AxiomSL, einem führenden Technologiepartner für Risiko- und Meldewesenlösungen. Unser Integrationsframework wird die Implementierungszeiten verkürzen und es den Banken gleichzeitig ermöglichen, ihre regulatorischen Anforderungen schneller zu erfüllen und volle Transparenz von der Datenaufnahme bis zur Einreichung zu erreichen, einschließlich der Datenherkunft bis zum Quellsystem".

Edward Royan, Leiter des Bereichs Global Products, AxiomSL, erklärt "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Confinale im Einklang mit unserer Vision, die Präsenz von AxiomSL in diesen Regionen auszuweiten und gleichzeitig eine daten- und technologiegestützte Plattform bereitzustellen, die es den Kunden ermöglicht, die Anforderungen der Regulierungsbehörden und der Risikoberichterstattung zu erfüllen. Diese Zusammenarbeit wird Finanzunternehmen einen nahtlosen Prozess für die Erfüllung regionaler sowie globaler regulatorischer Berichtspflichten bieten. Darüber hinaus freuen wir uns, mit unserem deutschsprachigen Büro in Frankfurt den Anforderungen der in der Schweiz und Liechtenstein ansässigen Finanzinstitute nach einer mühelosen Datenüberführung gerecht zu werden. Dank des gut durchdachten Integrationsrahmens von Confinale und der unternehmensweiten Datenmanagement-Fähigkeiten von AxiomSL wird ein solcher Migrationsprozess einfacher zu implementieren sein, indem bestehende Prozesse weiter verbessert und automatisiert werden und gleichzeitig die Workflow-Effizienz gesteigert wird".

Über AxiomSL

AxiomSL ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Risikoanalyse, Datenmanagement und Berichterstattung an Aufsichtsbehörden. AxiomSL kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurückblicken und kombiniert seine umfassende Branchenerfahrung mit einer intelligenten Datenmanagement-Plattform, um Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Regulierungs- und Risikoreporting, Liquidität, Kapital und Kredit, Betrieb, Handel und Transaktionen sowie Steueranalyse anzubieten. Die Plattform kann vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden. Der Kundenstamm umfasst regionale und globale Finanzinstitute mit einem Gesamtvermögen von mehr als 43 Billionen US-Dollar und Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 11 Billionen US-Dollar. Sie deckt mehr als 110 Aufsichtsbehörden in 55 Ländern ab. AxiomSL befindet sich unter den Top 20 der Chartis RiskTech100® 2020 Rangliste.

Website: www.axiomsl.com

Über Confinale

Confinale mit Sitz in der Schweiz wurde 2012 gegründet und ist ein IT-Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen, das sich auf Digitalisierungsprojekte für den Bankensektor spezialisiert hat. Die Firma ist Premium Implementation Partner von Avaloq und verfügt über eine fundierte Expertise in den Geschäftsbereichen Regulatory Reporting, Wealth Advisory, Tax, Compliance und Credit Business. Confinale ist seit ihrer Gründung eines der aktivsten Mitglieder der Avaloq-Community. Bis heute hat diese Partnerschaft über 80 erfolgreiche Avaloq-Projekte hervorgebracht, in denen Confinale seine Expertise unter Beweis gestellt hat. Das Unternehmen beschäftigt über 65 Mitarbeitende, von denen die meisten Avaloq-zertifizierte Spezialisten sind, und hat über 35 zufriedene Avaloq-Kunden in der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Grossbritannien betreut. https://confinale.ch/

Pressekontakt:

für die Presse

Shamira Alidina

Direktorin für Medienbeziehungen, Dina Communications

Tel +44 (0) 7801 590718

E-Mail: shamira@dinacomms.com

Francine Gittins

Globaler Leiter für Marketing und Kommunikation, AxiomSL

Tel: +1 212 248 4188

E-Mail: fgittins@axiomsl.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093660/AxiomSL_Logo.jpg