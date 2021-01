Fundamenta Real Estate prüft Kapitalerhöhung

Fundamenta Real Estate AG

Der Verwaltungsrat der Fundamenta Real Estate hat die Vorbereitungsarbeiten für einen nächsten Wachstumsschritt eingeleitet und prüft in diesem Zusammenhang eine Kapitalerhöhung. Das Portfolio soll durch weitere, gezielte Entwicklungen im Bestand ausgebaut werden und zukünftig mit einem Volumen von deutlich über einer Milliarde Schweizer Franken nochmals an Stabilität und Attraktivität gewinnen.

Die laufenden Entwicklungen und Repositionierungen sollen auch in den kommenden Jahren zusätzliche Mehrwerte schaffen. So sind die Fertigstellungen der Entwicklungen in Zofingen (2. Quartal 2021) und St. Gallen (3. Quartal 2021) geplant. Ebenfalls in Planung sind für das laufende Jahr die Repositionierungen der Liegenschaften an der Sihlfeldstrasse und der Badenerstrasse in Zürich als auch der Liegenschaft an der Sulgeneckstrasse in Bern. Die Gesellschaft erwartet dadurch eine weitere Festigung der operativen Ertragskraft. Daneben verfügt die Gesellschaft über eine attraktive Pipeline, mit der das bestehende Portfolio im Rahmen der bewährten Strategie erweitert werden soll.

Die Fundamenta Real Estate ist zuversichtlich, dass sich die konstante Entwicklung und die operative Stabilität fortsetzen werden. Anlässlich der Publikation der Jahreszahlen 2020 am 12. März 2021 wird der Verwaltungsrat weitere Einzelheiten kommunizieren.

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert ihre Anlagen auf Wohnimmobilien im mittleren Mietzins­segment in der Deutschschweiz. Die Investitionen konzentrieren sich auf Liegenschaften, die nach­haltige Mieterträge und eine langfristige Wertorientierung ermöglichen.

Die Fundamenta Real Estate AG ist seit dem 6. Dezember 2018 an der SIX Swiss Exchange (im Standard für Immobiliengesellschaften) kotiert.

Kontakt Fundamenta Real Estate AG Poststrasse 4a, CH-6300 Zug Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats info@fundamentarealestate.ch

Fundamenta Group (Schweiz) AG Poststrasse 4a, CH-6300 Zug, T +41 41 444 22 22 Daniel Kuster, Chief Executive Officer daniel.kuster@fundamentagroup.com

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Aktien dar. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Diese Publikation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der Fundamenta Real Estate AG werden weder in den USA noch U.S. amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.