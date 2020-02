CITY Immobilienmakler ist die neue Plattform für erfolgreiche Immobilienmakler

CITY Immobilienmakler

Hannover (ots)

Immobilienmakler bekommen im Zeitalter des Internets zahlreiche Möglichkeiten geboten, sich untereinander zu vernetzen. Portale wie RealBest, McMakler und Homeday ermöglichen es Maklern bereits seit einigen Jahren, die Reichweite des Internets für sich zu nutzen.

Nun kommt mit der CITY Immobilienmakler GmbH ein neuer großer Marktplayer ins Spiel, der seinen Immobilienmakler Partnern eine Palette an einzigartigen Vorteilen zu bieten hat.

Alles über die neue Immobilienmakler Plattform

CITY Immobilienmakler ist ein deutschlandweites Netzwerk aus lokalen Immobilienmaklern. Immobilienverkäufer haben dadurch die Möglichkeit, schnell und einfach einen Immobilienmakler in ihrer Nähe zu finden. Bereits zum Start des Portals verfügt es über mehr als 10 Standorte, an denen Verkäufer den idealen Makler finden und Makler hochqualitative Kontakte zu Immobilienverkäufern erhalten können.

CITY Immobilienmakler fungiert dabei als Bindeglied und Vermittler zwischen Immobilienmaklern und Hausbesitzern mit Verkaufsabsicht. Verkäufern bleibt die lange Suche nach einem geeigneten Makler erspart und Immobilienmakler können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, ohne von der Suche nach Neukunden abgelenkt zu werden.

So profitieren Makler von CITY Immobilienmakler

Als Teil des CITY Immobilienmakler Netzwerks profitieren Makler von diversen Vorteilen. Zum einen bietet die Plattform hochwertige Online Marketing Lösungen und eine hohe Reichweitensteigerung für ihre Maklerpartner, die diesen qualifizierte Neukundenanfragen einbringen. Diese Anfragen werden durch CITY Immobilienmakler gefiltert, sodass nur die Vielversprechendsten von ihnen an die Immobilienmakler weitergeleitet werden. Den CITY Immobilienmakler Partnern bleibt dadurch ein hohes Maß an administrativem Aufwand und Marketingkosten erspart.

Des Weiteren wird Immobilienmaklern durch die Plattform ermöglicht, mit Branchenkollegen in Verbindung zu treten und auf diese Weise Know-how und Marktkenntnis auszutauschen. Größere Events mit allen CITY Immobilienmakler Partnern und regelmäßig angebotene Fortbildungen fördern zudem die berufliche Weiterentwicklung der teilnehmenden Makler.

Was eine Mitgliedschaft im CITY Immobilienmakler Netzwerk kostet

Während Online Marketing Maßnahmen für Immobilienmakler unter normalen Umständen mehrere Tausend Euro in Anspruch nehmen können, bietet CITY Immobilienmakler seinen Partnern die professionelle Umsetzung dieser Maßnahmen kostenlos an. Auch die Mitgliedschaft bei CITY Immobilienmakler ist kostenlos.

Kosten entstehen für Makler im CITY Immobilienmakler Netzwerk nur im Falle einer erfolgreichen Verkäufervermittlung in Form einer Tippgeberprovision. Maklerpartner sind also in keiner Situation dazu verpflichtet, finanziell in Vorleistung zu treten. Kosten entstehen erst, wenn durch CITY Immobilienmakler ein Vorteil entstanden ist.

Nach diesen Kriterien werden neue Maklerpartner ausgewählt Um die Qualität im CITY Immobilienmakler Netzwerk sichern und Hausverkäufern die bestmögliche Beratungsleistung anbieten zu können, müssen Makler eine Reihe an Kriterien erfüllen, um sich für die Mitgliedschaft zu qualifizieren. Daher führt CITY Immobilienmakler eine ausgiebige Prüfung durch, bevor der Partnervertrag unterschrieben wird.

Einige Kriterien, auf die CITY Immobilienmakler bei der Auswahl von Maklerpartnern besonderen Wert legt, sind folgende:

- Regionalität - Fundierte Ausbildung - Seriöse Vorgehensweise - Unter 10 Mitarbeiter - Hochqualitative Leistungen

CITY Immobilienmakler sucht neue Partner

Da CITY Immobilienmakler stets darum bestrebt ist, das Netzwerk um weitere Standorte zu erweitern, werden auch aktuell Maklerpartner in zahlreichen deutschen Städten gesucht. Interessierte Immobilienmakler, die die oben genannten Kriterien erfüllen, können für weitere Informationen unverbindlich Kontakt z

Kontakt:

City Immobilienmakler GmbH

Winfried Wengenroth

Sokelantstraße 5

30165 Hannover

Web: https://city-immobilienmakler.de

Mail: info@city-immobilienmakler.de