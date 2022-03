Globetrotter Tours AG

Berner Reiseveranstalter lanciert neue Marke: «Nature Tours»

Rechtzeitig mit der Lockerung der Reiseeinschränkungen lanciert Tour Operator und Globetrotter Group-Mitglied «Die Spezialisten» die neue Marke «Nature Tours».

Durch die ausserordentliche Lage der letzten zwei Jahre haben die Marken «Globotrek, Nature Team und Desert Team» ihren Auftritt überdenkt und gehen nach bereits erfolgreicher Zusammenarbeit gemeinsame Wege. Mit der Zusammenlegung und der Gründung des neuen Brands «Nature Tours» kann das Know-how gebündelt und das Angebot entsprechend weiterentwickelt werden. Die Kunden geniessen so einen Mehrwert insbesondere dank dem vielseitigen Angebot im Bereich Natur-, Outdoor- und Kulturreisen.

Der neue Brand steht für aussergewöhnliche Erlebnisse abseits der Touristenpfade. Naturbegeisterte und Weltenbummler finden eine grosse Auswahl an Aktiv-, Kultur-, Safari-, Wüsten-, Mietwagen- und Trekking-Reisen weltweit. All dies individuell oder in angenehmen Kleingruppen.

> https://youtu.be/Ux8RLPmP23Y (Nature Tours-Video)

Co-CEO Daniel Bill glaubt an die hohe Nachfrage im Bereich von Natur- und Trekkingreisen. Viele Leute sind gerade während den Pandemiejahren oft aktiv draussen in der Natur unterwegs gewesen. Auch der Trend nach nachhaltigen Reisen nimmt weiter zu. Mit unserem Angebot tragen wir dieser Entwicklung Rechnung.

Hinter «Nature Tours» steht ein Team von acht Personen mit langjähriger Erfahrung im Tour Operating-Bereich mit grossen Destinations-Kenntnissen – von Afrika, Asien, Europa, Orient, Ozeanien bis Lateinamerika.

«Nature Tours» mit Hauptsitz in Bern launcht zur Marken-Neulancierung auch einen neuen Digitalauftritt. www.nature-tours.ch

Die User können unter dem Menüpunkt «Reiseziel» oder «Reisearten» rasch und einfach das passende Angebot mittels Reisefinder sowie via Stichwortsuche finden. Das Webdesign wirkt übersichtlich, frisch und modern. Mit der neuen Website unterstreicht der Reisespezialist seine Kernwerte, welche für Natur-, Kultur- und Trekkingreisen stehen.

Weitere Auskünfte und Bildmaterial für Medienschaffende: