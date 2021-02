Live-Stream Vortrag mit Claude Nicollier: Wunder des Kosmos

Globetrotter Tours AG

Claude Nicollier erzählt am 11. Februar 2021 von den Schritten der Menschheit im Weltraum seit dem Flug von Juri Gagarin im April 1961 sowie von seinem eigenen Erlebnis im All, als er 1999 Reparaturarbeiten am Hubble-Teleskop ausführte.

Claude Nicollier, Astronaut, Astrophysiker und Professor an der École Polytechnique Féderale in Lausanne, ist bisher der einzige Schweizer, der den Weltraum betreten hat. Während dreissig Jahren war Claude Nicollier Astronaut bei der Europäischen Raumfahrtorganisation (ESA). Total hat der Romand mehr als 1000 Stunden im Weltraum verbracht. Weiter betreut er das Projekt «Solar Impulse», wo er für die Testflüge verantwortlich ist.

Claude Nicollier erzählt am 11. Februar 2021 von den Schritten der Menschheit im Weltraum seit dem Flug von Juri Gagarin im April 1961 sowie von seinem eigenen Erlebnis im All, als er 1999 Reparaturarbeiten am Hubble-Teleskop ausführte. Ausserdem gibt er Einblicke in die Thematik der Astronomie und beantwortet Fragen der Zuschauer.

Der Vortrag «Wunder des Kosmos» wird seitens Background Tours und Foto Zumstein organisiert und wird am Donnerstag, 11. Februar 2021 um 19:30 Uhr per Live-Stream auf YouTube übertragen: https://cutt.ly/ujO5UpX

Claude Nicollier begleitet ausserdem Reisen für Background Tours nach Peru, Bolivien & Chile (Traumland für Astrophysik im nördlichen Teil) und in die USA:

• Peru, Bolivien und Chile vom 22. September bis 8. Oktober 2021: www.background.ch/suedamerika

• Luft- und Raumfahrt in den USA vom 4. bis 14. November 2021: www.background.ch/raumfahrt

Event-Infos: www.background.ch/event

