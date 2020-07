Globetrotter Tours AG

Coronakrise generiert neue Expeditionsideen

Coronakrise generiert neue Expeditionsideen: Aus der Not geboren werden ab Hamburg per sofort ungewöhnliche Expeditionsmöglichkeiten angeboten.

Aus der Not geboren werden ab Hamburg per sofort ungewöhnliche Expeditionsmöglichkeiten angeboten. Normalerweise fahren ab Hamburg Kreuzfahrtschiffe mit mehreren Tausend Gästen an Bord zu Vergnügungsfahrten aus. In Zeiten des Quasi-Stillstands der Kreuzfahrtenindustrie, haben mehrere Reedereien die Chance ergriffen und bieten Kurzexpeditionen mit kleinen, familiären Schiffen ab Hamburg an.

Mischa Niederl, CEO vom Schiffreiseveranstalter Globoship, erklärt: „Die Reederei Adler hat die beschäftigungslose, nur 48 Gästen Platz bietende «Quest» für zwei Monate gechartert und bietet fünftägige Reisen ab Hamburg nach Helgoland und zu den nordfriesischen Inseln an, inklusive Zodiac-Fahrten und wissenschaftlichen Vorträgen an Bord“.

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises bietet mit zwei Schiffen ebenfalls Kurzreisen ab Hamburg an. Die Schiffe fahren in die norwegischen Fjorde oder umrunden die dänische Halbinsel. Während sich die «Quest» im Dreisterne-Segment bewegt, schmücken sich die beiden Schiffe von Hapag-Lloyd Cruises mit fünf Sternen.Eine Übersicht der aktuellen Expeditionen finden Sie online: www.globoship.ch/expeditionen

