Das 7. CIIE geht erfolgreich zu Ende: Highlights in Zahlen

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die 7. China International Import Expo (CIIE) ist am 10. November in Shanghai erfolgreich zu Ende gegangen. Während viele immaterielle Errungenschaften und Verbindungen geknüpft wurden, zeigen die diesjährigen Daten, dass die Expo einen noch nie dagewesenen Erfolg in Bezug auf die weltweite Beteiligung und die Geschäftsmöglichkeiten erzielt hat. Die vorläufigen Abschlüsse beliefen sich auf insgesamt 80,01 Mrd. USD, was einem Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Lebendige Beteiligung aus aller Welt

Als wichtige Plattform für die globale Zusammenarbeit lud das 7. CIIE 77 Länder und internationale Organisationen aus fünf Kontinenten zur umfassenden Länderausstellung ein. Die Teilnehmer brachten einzigartige Kulturen, nationale Identitäten und moderne Technologien in die Gestaltung ihrer Stände ein, und es gab eine beeindruckende Reihe von über 200 fesselnden Veranstaltungen an den Ständen. Insgesamt nahmen 3.496 Unternehmen aus 129 Ländern und Regionen an der Enterprise & Business Exhibition teil, darunter 1.585 Unternehmen aus 104 Ländern der Belt and Road Initiative, 1.106 Unternehmen aus 13 Ländern der Regional Comprehensive Economic Partnership und 132 Aussteller aus 35 am wenigsten entwickelten Ländern.

Vielfältige Innovationen und Premieren auf dem neuesten Stand der Technik

Innovative Errungenschaften und diverse Debüts waren bei jeder Ausgabe der Messe ein großes Highlight. Auf der 7. CIIE präsentierte die Sondersektion Innovationsinkubation 360 innovative Projekte aus 34 Ländern und Regionen, die die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Start-ups unterstützen. Darüber hinaus führten multinationale Unternehmen 450 neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien ein, darunter mehr als 100 weltweite Markteinführungen, 40 Asienpremieren und mehr als 200 China-Debütanten, wodurch neue Impulse für die Verbrauchernachfrage gesetzt wurden.

Internationale Perspektiven und kollaborative Dialoge im HQF

Das Hongqiao International Economic Forum (HQF) ist eine wichtige Plattform für die internationale Kommunikation und steht bei jeder Ausgabe der CIIE im Mittelpunkt des Interesses. Das 7. HQF, das sich auf aktuelle Themen konzentrierte, verzeichnete über 8.600 Anmeldungen und versammelte mehr als 300 weltweit anerkannte Experten und Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Auf dem 7. HQF wurde auch der World Openness Report 2024 zusammen mit dem World Openness Index veröffentlicht, der eine Botschaft der Offenheit und der Förderung der internationalen Zusammenarbeit enthält.

Die 7. China International Import Expo war zweifelsohne ein voller Erfolg und hat ihre wichtige Rolle als Bühne für die Förderung der globalen Zusammenarbeit unter Beweis gestellt. Die Vorbereitungen für die 8. CIIE sind in vollem Gange, und die Messe wird auch weiterhin die Möglichkeiten für den globalen Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen und lädt Länder und Unternehmen aus dem Ausland herzlich zur Teilnahme ein!

Besuchen Sie die offizielle CIIE-Website für weitere Informationen: https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire