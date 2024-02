IGT Solutions

IGT Solutions kündigt Nachfolgeregelung für Geschäftsführer an

Neu Delhi (ots/PRNewswire)

IGT Solutions, ein globaler Anbieter von KI-gestützten BPM- und digitalen Dienstleistungen und Lösungen, gab heute die Ernennung von Katie Stein zur neuen Geschäftsführerin des Unternehmens mit Wirkung zum 1. April 2024 bekannt. Sie wird ab dem 14. Februar 2024 als designierte Geschäftsführerin zu IGT Solutions wechseln.

Katie ist eine transformative Führungspersönlichkeit und bringt umfassende Fachkenntnisse mit zu IGT Solutions. Zuletzt war Katie bei Genpact als globale Geschäftsleitung für Unternehmensdienstleistungen und Daten & Analytik tätig, wo sie mehrere Dienstleistungsbereiche mit einem Umsatz von 2 Mrd. USD leitete. Sie trieb die KI-gestützte Digitalisierung und das Wachstum in zentralen Dienstleistungsbereichen voran und eröffnete neue Möglichkeiten in angrenzenden Dienstleistungen. In ihrer neuen Rolle wird Katie IGT Solutions dabei unterstützen, die technische Entwicklung voranzutreiben und weiterhin als bevorzugter Arbeitgeber angesehen zu werden.

„Im Namen des gesamten Unternehmens und des Vorstands möchte ich Vipul für seine mehr als zwei Jahrzehnte währende Führungsarbeit danken", sagte John Del Santo, Vorstandsvorsitzender von IGT. „Ich möchte auch Katie willkommen heißen, die eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Kundenservice und Führung mitbringt und nachweisliche Erfolge vorweisen kann. Katie hat den Weitblick und die Erfahrung, um die umfassenden Fähigkeiten von IGT Solutions in den Bereichen KI-gestütztes BPM und digitale Services & Lösungen auf ein neues Wachstumsniveau zu heben."

„Ich fühle mich geehrt, in dieser für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner aufregenden Zeit zu IGT Solutions zu stoßen", so Katie. „Ich bewundere IGT Solutions für das umfassende Fachwissen, die Innovationskultur und die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens, die Kunden bei der Bewältigung ihrer einzigartigen Branchenherausforderungen unterstützen. In einer Zeit, in der es immer wichtiger wird, eng mit den Kunden verbunden zu sein, hat IGT Solutions eine Reihe von Weltklasse-Kunden in der Reise- und Hightech-Branche aufgebaut. Dies ist eine hervorragende Grundlage für unsere nächste Wachstumsphase."

„Als ich zu IGT Solutions kam, hatte ich die Vision, dass wir der bevorzugte Partner für unsere Kunden und Mitarbeiter werden sollten. Heute ist IGT Solutions der führende Dienstleister für unsere Kunden aus der Reise- und Hightech-Branche und beschäftigt weltweit über 25.000 Mitarbeiter", so Vipul Doshi, der scheidende Geschäftsführer. „Ich heiße Katie in der Rolle des Geschäftsführerin willkommen und wünsche ihr das Beste in ihren Bemühungen, das Unternehmen in Zukunft zu größeren Meilensteinen zu führen."

Informationen zu IGT Solutions

IGT Solutions ist ein Unternehmen der nächsten Generation für Kundenerlebnisse (CX), das transformative Erlebnisse für globale Marken definiert und liefert. Dies geschieht durch den Einsatz innovativer digitaler Technologien und durch die Kombination von digitaler und menschlicher Intelligenz. IGT Solutions ist der bevorzugte Partner für das Management von End-to-End-CX-Journeys in verschiedenen Branchen. IGT wurde 1998 gegründet und verfügt über mehr als 90 globale Großkunden und mehr als 25.000 CX-Experten, die Kundenprozesse von 31 globalen Lieferzentren in 13 Ländern aus betreuen. Das Serviceangebot von IGT Solutions umfasst digitale Transformation, Systemintegration, Plattformlösungen, KI/ML- und Gen-KI-gestützte Branchen- und Unternehmenslösungen, intelligente Automatisierung und Analytik sowie ein breites Spektrum an BPM-Services und -Lösungen. www.igtsolutions.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2340248/IGT_Katie_Stein.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2107602/4099336/IGT_Solutions_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/igt-solutions-kundigt-nachfolgeregelung-fur-geschaftsfuhrer-an-302062472.html