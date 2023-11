CIIE

Die sechste CIIE heißt die Welt willkommen

Shanghai (ots)

Insgesamt 154 Länder, Regionen und internationale Organisationen haben ihre Teilnahme an der sechsten Ausgabe der China International Import Expo (CIIE) bestätigt, die vom 5. bis 10. November in Schanghai stattfinden wird.

Als weltweit erste Handelsmesse auf nationaler Ebene zum Thema Import wird die CIIE erneut eine Wirtschaftsausstellung, eine Länderausstellung, das Hongqiao International Economic Forum, eine Reihe von unterstützenden Aktivitäten sowie Veranstaltungen zum kulturellen Austausch von Mensch zu Mensch umfassen.

Auf der diesjährigen Wirtschaftsausstellung werden 289 der 500 größten Unternehmen und Branchengiganten der Welt vertreten sein, darunter die 15 größten Automarken der Welt, die Top 10 Industrieelektrounternehmen, die Top 10 Medizingeräteunternehmen, drei große Bergbaugiganten, vier große Getreidehändler und fünf große Reedereien. Auch etwa 1.500 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden ihre Produkte auf der Veranstaltung präsentieren.

"Mehr als 400 neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen werden in den sechs Ausstellungsbereichen präsentiert - Nahrungsmittel und Agrarprodukte, intelligente Industrie und Informationstechnologie, medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte, Konsumgüter, Handel mit Dienstleistungen und Automobile", so Sheng.

Die sechste CIIE wird erneut die Länderausstellung präsentieren. Elf Länder, darunter Bahrain, die Zentralafrikanische Republik, das Commonwealth von Dominica, Gambia, Guinea-Bissau, Honduras, Mali, Oman, Sierra Leone, Togo und Simbabwe, werden erstmals an der Länderausstellung teilnehmen. Honduras, Kasachstan, Serbien, Südafrika und Vietnam sind die diesjährigen Ehrengastländer.

Im Einklang mit dem zehnten Jubiläum der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI) werden viele Länder, die an der Initiative beteiligt sind, auf der Expo vertreten sein. 64 BRI-Länder werden an der Länderausstellung teilnehmen und mehr als 1.500 Unternehmen aus BRI-Ländern werden auf der Wirtschaftsausstellung vertreten sein, die eine Ausstellungsfläche von fast 80.000 Quadratmetern umfasst, was einer Steigerung von rund 30 Prozent im Vergleich zur vorherigen Ausgabe entspricht.

Die CIIE hat auch die an der Initiative der Neuen Seidenstraße beteiligten am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) ermutigt, ihre erstklassigen Produkte auf dem chinesischen Markt einzuführen, indem sie kostenlose Stände, Bausubventionen und Steueranreize anbietet.

Als integraler Bestandteil der CIIE wird sich das diesjährige Hongqiao International Economic Forum auf globale Offenheit, umweltfreundliche Entwicklung, digitale Wirtschaft und intelligente Technologien konzentrieren.

Einige Parallelsitzungen werden von internationalen Organisationen gemeinsam ausgerichtet, darunter die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP), die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO), das Internationale Handelszentrum (International Trade Center, ITC), der Global Compact der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact) und mehr.

Nobelpreisträger, Gewinner des Turing Award und eine Reihe hochkarätiger Unternehmer werden an mehreren Unterforen teilnehmen und ihre Einblicke in globale Themen austauschen. Darüber hinaus werden maßgebliche Berichte, einschließlich des World Openness Report 2023, während des Forums veröffentlicht.

