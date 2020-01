TECNO Mobile

TECNO Mobile festigt seine Zusammenarbeit mit Google auf der CES 2020

Shanghai (ots/PRNewswire)

Das neue CAMON 12 Pro verfügt über einen speziellen Google Assistant Button, über den Benutzer unterwegs mehr erledigen können

Die weltweit führende Mobilfunkmarke TECNO Mobile hat auf der CES 2020 ihr neuestes Smartphone Camon 12 Pro vorgestellt, das auf Googles Betriebssystem Android(TM) 9 Pie läuft und mit dem Google Assistant Button ausgestattet ist.

TECNO Mobile ist eine Partnerschaft mit Google eingegangen, um Kunden das neueste Android-Betriebssystem zur Verfügung zu stellen. Im Zuge von Googles Verbesserungen von Android für ein reibungsloses Erlebnis auf der neuen Klasse von Smart-Geräten, hat TECNO das neueste Smartphone CAMON 12 Pro mit dem Google Assistant Button herausgebracht. Das Gerät, das an einem Google-Stand auf der CES 2020 präsentiert wurde, hilft Benutzern dabei, Dinge schnell zu erledigen und vorausschauend zu planen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

"TECNO legt Wert auf immersive Benutzererfahrungen, die durch modernste Hard- und Software ermöglicht werden", sagt Stephen HA, President von TRANSSION und Geschäftsführer von TECNO Mobile. "Wir freuen uns, diese Aufgabe mit Google anzugehen.

Das neu veröffentlichte CAMON 12 Pro ist mit einer 16+2+8MP AI Max Triple Rear Kamera, einem revolutionären Fingerabdruckscanner im Display und dem Android(TM)-Betriebssystem ausgestattet:

- Multi-Kamera-Support und Kamera-Updates: Mit der Dreifach-Rückkamera genießen die Anwender nahtloses Zoomen, Bokeh und Stereosehen. - AR Emoji: Benutzer des CAMON 12 Pro können ihre Lieblings-Emoji mit echten Gesichtsausdrücken animieren. - Erweitertes Messaging-Erlebnis: Benutzer können auf Nachrichten antworten oder anderen Text direkt aus den Benachrichtigungen heraus eingeben. Android(TM) 9 Pie zeigt nun Bilder in den Text-Benachrichtigungen auf dem Telefon an. - Vereinfachte Einstellungen für den Benachrichtigungskanal: Benutzer können jetzt ganze Gruppen von Kanälen innerhalb der Benachrichtigungseinstellungen für eine App blockieren. Android(TM) 9 Pie sendet nun Broadcast Intents, wenn sich der Sperrstatus von Benachrichtigungskanälen und Kanalgruppen ändert. - Der Google Assistent Button: Mit dem Google Assistant können Benutzer Aufgaben verwalten, in Kontakt bleiben, Antworten erhalten und ihr Zuhause kontrollieren, egal wo sie sich befinden. Er hilft Benutzern auch, mit intelligenten Vorschlägen und Erinnerungen direkt auf dem Handydisplay immer einen Schritt voraus zu sein. Um loszulegen, sagt man einfach "Hey Google" oder tippt auf den Google Assistant Button.

TECNO hat seine starke Fähigkeit bewiesen, sich an die Spitze zu setzen, indem es auf die neuesten Verbrauchertrends mit robuster Forschung und Entwicklung reagiert hat. TECNO wird seine Partnerschaft mit Google weiter ausbauen, um Kunden noch anspruchsvollere und leistungsfähigere Smartphones zur Verfügung zu stellen.

Informationen zu TECNO Mobile

TECNO Mobile ist eine Premium-Smartphone-Marke der TRANSSION Holdings. Mit dem Markenkern "Expect More" will TECNO der breiten Masse den Zugang zu den neuesten Technologien zu erschwinglichen Preisen ermöglichen, damit die Verbraucher über ihre derzeitigen Grenzen hinausgehen und eine Welt der Möglichkeiten entdecken können. TECNO versteht die Bedürfnisse der Verbraucher aus verschiedenen Märkten und bietet ihnen lokalisierte Innovationen über ein Produktportfolio mit Smartphones, Tablets und Feature-Telefonen. TECNO ist ein wichtiger Global Player mit Präsenz in rund 60 aufstrebenden Märkten weltweit. Das Unternehmen ist zudem der globale offizielle Tablet- und Handy-Partner des Fußballvereins Manchester City. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tecno-mobile.com

