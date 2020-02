IMS Medien AG

Medienmitteilung Seminar- und Boutiquehotel Schloss Hünigen: Der Direktor Mario Bucher geht wegen einer einmaligen Chance

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Medienmitteilung Seminar- und Boutiquehotel Schloss Hünigen: Der Direktor Mario Bucher geht wegen einer einmaligen Chance

Mario Bucher führt seit 2017 als Direktor das Seminar- und Boutiquehotel Schloss Hünigen in Konolfingen. Ende August 2020 wird er es wieder verlassen. Dies sehr schweren Herzens und wegen einer einmaligen Chance, auf die er gar nicht gewartet hatte. Auf seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger - zahlreiche hochwertige Anfragen sind bereits eingegangen - wartet ein Schloss, das hervorragend im Schuss ist und von Besitzern und einer Crew im Vorwärtsgang geleitet und geführt wird.

"Meine Frau Nicole und ich können in der Region Bern ein KMU übernehmen. Dies in einer anderen Branche. Es ist für uns der Schritt in die Selbständigkeit. Wir wollen die Chance unseres Lebens nutzen." Mario Buchers Zukunft ist rosig - dennoch ist er bereits jetzt auch wehmütig: "Ja, ich verlasse das Schloss Hünigen sehr schweren Herzens. Und ja, ich liebe meinen jetzigen Job." Eigentlich stimme alles. Die Besitzer Walter Inäbnit und Matthias Spycher, die Crew, die Kunden und der wirtschaftliche Erfolg. "Aber die Wege des Lebens sind auch für mich unergründlich. Plötzlich klopfte die Selbständigkeit an der Tür", ergänzt Mario Bucher, der vor seiner Zeit als Hüniger Schlossdirektor unter anderen auch im Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken und als Gesamtleiter der Grimselhotels wirkte.

Das ehrwürdige Schloss ist hervorragend im Schuss

Das Schloss Hünigen ist trotz seines stolzen Alters hervorragend im Schuss. "Dies auch dank den zahlreichen Investitionen, die 2019 getätigt worden sind. So wurden die letzten fünf noch nicht renovierten Zimmer genauso umfassend modernisiert wie sämtliche Sitzungsräume. Dasselbe gilt für das komplette Mitarbeiterhaus", freut sich Mario Bucher. Die gesamte Telefonie werde genauso neu installiert wie der Server. Für die Gäste seien zudem zehn E-Bikes angeschafft worden. Auch der in die Jahre gekommene Spielplatz werde neu gebaut. "Alle Aufwendungen können wir mit operativen Mitteln aus den aktuellen Jahresergebnissen, also ohne Zuschüsse der Inhaber, finanzieren", ergänzt Mario Bucher, der dem Schloss noch bis Ende August 2020 erhalten bleibt und nicht erstaunt ist, dass bereits zahlreiche hochwertige potentielle Nachfolgerinnen und Nachfolger sich bei den Schlossbesitzern gemeldet haben.

Offen für alle - und bald mit "Bistronomie"

Die aufregendste Neuerung im Schloss Hünigen entsteht zweifelsohne mit der Umnutzung des Restaurants. "Hier wird ein Raum entstehen, der als Saal, Bar und Lobby dienen wird und sich so zum zentralen Ort des Austauschs und des gemeinsamen Verweilens entwickelt. Seminarkunden werden auf Individualgäste und Besucherinnen und Besucher aus Konolfingen und Umgebung treffen. Dies passt zu unserer Idee, das Schloss künftig noch stärker für alle Gäste zu öffnen", freuen sich die beiden Schlossbesitzer Matthias Spycher und Walter Inäbnit. Auch die Küche wird den Schritt zu mehr Offenheit und Lebendigkeit mitgehen. Das Zauberwort hierfür heisst "Bistronomie", der Zusammenzug von Gastronomie und Bistro: "Es geht um handwerklich perfekt zubereitetes Essen, das aber lockerer daherkommt und damit auch alltagstauglicher wird", erklärt Mario Bucher. Die Idee wird zur Zeit in den Metropolen der Welt von vielen Spitzengastronomen vorgelebt. Ab Januar 2021 wird sie zur Freude der Gäste auch im Emmental für Furore sorgen. Schloss Hünigen sei Dank ...

Das Schloss Hünigen

Die "Villa Hünigen" wurde als Siedlung bereits im 12. Jahrhundert in einer Urkunde von Papst Eugen III. im Zusammenhang mit dem Klösterchen Röthenbach erwähnt. Seit 1922 wird das Schloss als Hotel geführt. Neu umgebaut und komplett renoviert öffnete es 2013 wieder seine Tore - im neuen Glanz und mit einer konsequenten und bis heute sehr erfolgreichen Ausrichtung auf Bankette, Seminare und Events. Mario Bucher hat als Direktor seit 2017 die operative Leitung inne. Der international erfolgreiche Unternehmer Walter Inäbnit und der tatkräftige Jungunternehmer Matthias Spycher sind seit Mai 2019 die neuen Besitzer. Sie setzen seither eine konsequente Vorwärtsstrategie um.

www.schlosshuenigen.ch

Pressestelle Seminar- und Boutiquehotel Schloss Hünigen: IMS Medien AG; Dominik Rothenbühler, Telefon: 031 978 20 20; dominik.rothenbuehler@ims-medien.ch; Gartenstadtstrasse 17, Postfach 603, 3098 Köniz, +41 31 978 20 20 T; +41 31 978 20 68 D