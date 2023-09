Fundamenta Group

Medienmitteilung vom 28.09.2023: CHF 72.25 Mio. - Erfolgreiche Kapitalerhöhung in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Die Fundamenta Group Investment Foundation schloss ihre fünfte Kapitalaufnahme für ihre Anlagegruppe «Swiss Real Estate» im September 2023 ab. Die Emission stiess bei bestehenden und neuen Anlegern auf grosses Interesse.

Die 2019 gegründete Anlagestiftung wird den Emissionserlös für gezielte Investitionen in laufende und geplante Entwicklungen (Bestand und Neubau) und für den weiteren Portfolioausbau verwenden. Der aktive und ganzheitliche Managementansatz, die konsequente Umsetzung der definierten Nachhaltig-keitsstrategie und die Weiterentwicklung des Anlageportfolios stehen weiterhin im Zentrum.

Der Stiftungsrat bedankt sich herzlich bei den 147 Vorsorgeeinrichtungen für das entgegengebrachte Vertrauen.

"Eine erfolgreiche Emission in einem von Unsicherheiten geprägten Kapitalmarktumfeld unterstreicht das Vertrauen der AnlegerInnen in die Qualität unseres Portfolios wie auch in unsere umsichtige Arbeit", kommentiert Daniel Kuster, Geschäftsführer der Anlagestiftung.

Die Anlagegruppe «Swiss Real Estate» fokussiert auf direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbenutzungen in der Schweiz. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung beträgt mindestens 60 Prozent.

Kontakt

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats

T: +41 44 590 21 12 | wss@seidelpartner.ch

Daniel Kuster, Geschäftsführer

T: +41 41 444 22 22 | daniel.kuster@fundamentagroup.com

Stefano Sanna, Head Investor Relations, Fundamenta Group (Schweiz) AG

T: +41 70 170 22 22 | stefano.sanna@fundamentagroup.com

Fundamenta Group Investment Foundation

Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der Anlagestiftung mit der Fundamenta Group (Schweiz) AG von einem ganzheitlichen Kompetenzzentrum.

Fundamenta Group (Schweiz) AG Poststrasse 4a, CH-6300 Zug, T +41 41 444 22 22

