FSP

FSP-Energiespeichersystem für Inselnetze schafft Mehrwert für erneuerbare Energie

Taipeh (ots/PRNewswire)

FSP, einer von 10 globalen Top-Herstellern von Stromversorgungen, setzt sich in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen für ESG-Nachhaltigkeit und „Environmental Governance" von Unternehmensführungen ein, um das globale Ziel der Netto-Null-Emissionen von Kohlendioxid bis 2050 zu erreichen. Zur Maximierung der Vorteile von erneuerbarer Energietechnologie investieren FSP und seine Partner für erneuerbare Energie derzeit stark in die Entwicklung von dezentralisierten Energiespeichersystemen (ESS) für Inselnetze.

Als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an erneuerbarer Energie sagte Dr. Edward Chen, Mitgeschäftsführer von FSP Product, dass die Verbesserung der Effizienz von dezentralisierten ESS-Produkten eine wichtige Rolle bei der künftigen Entwicklung von intelligenten Inselnetzsystemen spielen wird. Für den Aufbau eines nachhaltigen, intelligenten Inselnetzsystems musste FSP ein Verfahren entwickeln, das sämtliche Peripheriegeräte wie Netzteile, Ladegeräte und energiespeichernde Batteriesysteme in ein dezentralisiertes ESS-System integriert. Das Ziel war die Realisierung eines dezentralisierten PV-Inselnetzsystems, das eigenen Strom in folgender Reihenfolge erzeugt und verbraucht: „Zuerst Grüner Strom, zweitens Batterieladevorgänge und ganz zum Schluss Netzstrom."

FSP schlug drei ESS-Stufen für unterschiedliche Anwendungsebenen vor: Mobiles EMERGY 3K+ für intelligente Wohnräume, ein 10-kW-All-in-One-ESS, ein 60-kW-ESS für intelligente Geschäftsgebäude und ein 100-kW-ESS für intelligente Werksanlagen. Die Anforderungen an das ESS-Design sind je nach Anwendungsbereich völlig unterschiedlich: Gewerbliche und werksseitige Anwendungen legen den Schwerpunkt auf Energieeffizienz und -erzeugung, während das ESS in Wohnräumen hauptsächlich eigene Energie verbraucht. Sämtliche ESS-Systeme von FSP sind modular, intelligent und anpassbar entwickelt worden. Im Laufe der Jahre wurde eine Reihe von erfolgreichen Projekten umgesetzt, u.a. ein privater Flugplatz in Norddeutschland, sozialer Wohnungsbau im Norden von Taiwan und auch eine „Wohngegend mit niedriger CO2-Emission" auf der Insel Kinmen.

Als global führender Lieferant von Stromversorgungen setzte FSP auf seine mehrjährige Erfahrung in der F&E für Stromversorgungen, um den Ausbau von intelligenten Inselnetzen und dezentralisierten ESS-Systemen zu unterstützen, und arbeitete mit Kunden zusammen, um einen größeren Beitrag im Kampf gegen die globale Erwärmung zu leisten. Künftig werden weitere Produkte mit besserer Leistung und erweiterten Zulassungen entwickelt, um noch vielseitigere Lösungen für Kunden mit unterschiedlichen ESS-Anforderungen anzubieten.

Website für intelligente Inselnetze: https://bit.ly/3D2WRJD

Video über Energiespeicherprodukte: https://bit.ly/3D1V4Ep

Kontaktaufnahme: https://bit.ly/3CZgTod

Weitere Informationen über FSP-Produkte finden Sie unter:

FSP-Website: http://www.fsp-group.com

Website mit FSP-Markenprodukten: http://www.FSPLifestyle.com

Facebook: http://www.facebook.com/FSP.global

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc.

YouTube: http://www.youtube.com/user/PowerNeverEnds

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1924767/image_5009228_11406738.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fsp-energiespeichersystem-fur-inselnetze-schafft-mehrwert-fur-erneuerbare-energie-301655710.html