JA Solar behält die höchste AAA-Bewertung im PV ModuleTech-Bericht zur Bankfähigkeit

Peking (ots/PRNewswire)

JA Solar hat die höchste AAA-Bewertung im kürzlich veröffentlichten PV ModuleTech-Bericht von PV Tech zur Bankfähigkeit für das vierte Quartal 2022 beibehalten. Die Bewertung basiert auf der Leistung des Unternehmens in Bezug auf Liefermengen und Produktionskapazitäten in Kombination mit dem technischen und finanziellen Status.

Vertikale Integration für hochwertige Entwicklung

In dem Bericht heißt es: „JA Solar verfügt über die wahrscheinlich leistungsfähigste Zellproduktion in China und hat in Bezug auf Technologie oft Maßstäbe gesetzt, die seinen inländischen Wettbewerbern voraus sind. JA Solar war eines der ersten Unternehmen in China, das der Produktion von Monozellen/Modulen Vorrang einräumte und einen Großteil seiner Modulversorgung mit eigenen Zellen bestritt. Dies steht nun im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern von Multi-GW-Modulen, die große Mengen von Zellherstellern kaufen."

Als branchenführendes, vertikal integriertes Unternehmen hat JA Solar ein umfassendes technologisches Forschungs- und Entwicklungssystem aufgebaut, das Siliziumwafer, Zellen, Module und PV-Systeme umfasst, und wird weiterhin verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren, um die Stromerzeugungsleistung seiner Produkte zu verbessern. Bis zum zweiten Quartal 2022 hatte das Unternehmen 1.178 lizenzierte Patente für seine unabhängige Forschung und Entwicklung erhalten. Der durchschnittliche Wirkungsgrad seiner serienmäßig hergestellten Percium- und Bycium-n-Typ-Zellen beträgt 23,7 % bzw. 25 %. Die Module der DeepBlue-Serie erfreuen sich aufgrund ihrer hervorragenden Stromerzeugungskapazität und Zuverlässigkeit auf den globalen Märkten großer Beliebtheit, so dass JA Solar bis zum Ende des dritten Quartals 2022 insgesamt 115 GW an Modulen weltweit ausgeliefert hat.

Die Produkte des Unternehmens wurden auch von einer Reihe von Drittinstitutionen innerhalb der Branche anerkannt, darunter sieben aufeinanderfolgende „Top Performer"-Auszeichnungen zwischen 2014 und 2022 von PVEL und drei aufeinanderfolgende „Overall High Achiever"-Bewertungen von der US-Organisation RETC von 2019 bis 2022. Die Produkte von JA Solar haben zusätzlich die französische Carbon Footprint- und die UL EPD-Zertifizierung erhalten und wurden während ihres gesamten Lebenszyklus vollständig auf ihre umweltfreundliche und kohlenstoffarme Leistung überprüft.

Weltweite Präsenz und Beliebtheit

Mit der Entwicklung des globalen PV-Marktes hat JA Solar seine internationale Präsenz kontinuierlich ausgebaut, wobei die Lieferungen nach Übersee in der ersten Jahreshälfte 2022 67 % des Gesamtvolumens ausmachten. Das Unternehmen hat eine vollständige industrielle Kette im In- und Ausland aufgebaut, die sich auf 12 Produktionsstätten in der ganzen Welt stützt und eine starke Kapazitätsunterstützung für die Belieferung der globalen Märkte bietet.

