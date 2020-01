Clements Worldwide

Clements Worldwide schließt Bündnis mit Cigna, um weltweites Versicherungsportfolio zu erweitern

Washington (ots/PRNewswire)

Partnerschaft ermöglicht Kosteneinsparungen und einfachere Leistungsregulierung für im Ausland lebende Personen

Clements Worldwide (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2703650-1&h=602457411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2703650-1%26h%3D1383694837%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.clements.com%252F%26a%3DClements%2BWorldwide&a=Clements+Worldwide), ein weltweit führender internationaler Versicherungsmakler für Organisationen und im Ausland tätige Personen, ist eine neue Partnerschaft mit Cigna Europe and Global Segments in der Rolle des Drittverwalters eingegangen. Durch die Kollaboration ist Clements Worldwide in der Position, seine internationalen Versicherungsprodukte und Leistungsoptionen zu erweitern und gleichzeitig die Leistungsregulierung für im Ausland lebende Personen zu vereinfachen.

"Wir sind schon immer der optimalen Versorgung und dem bestmöglichen Versicherungsschutz unserer Kunden verpflichtet", sagte Tarun Chopra, President und CEO von Clements Worldwide. "Diese strategische Partnerschaft mit Cigna bedeutet, dass Clements Worldwide unter der Marke Cigna and Clements zusätzliche Leistungen, ein ausgedehntes Netzwerk und ein nahtloses Kundenerlebnis anbieten kann - egal ob sich unsere Kunden zu Hause oder im Ausland aufhalten. Mit seinem weit verzweigten Netzwerk und einer ausgezeichneten Leistungsregulierung unterstreicht Cigna seine Mission, der Gesundheit und dem Wohlbefinden unserer Kunden in aller Welt zu dienen."

Seit über 60 Jahren bietet Cigna umfassende Gesundheitsdienstleistungen und Zugang zu weltweit mehr als einer Million Krankenhäusern, Ärzten, Kliniken und Fachärzten. Durch diese neue Partnerschaft kommen Kunden von Clements Worldwide in den Genuss zusätzlicher Optionen zu kostengünstigen Tarifen und einer effizienteren Leistungsregulierung.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Clements Worldwide. Ihre Mission deckt sich eng mit unserer: die Gesundheit, das Wohlbefinden und das Sicherheitsgefühl unserer Kunden zu verbessern", sagte Arjan Toor, CEO von Cigna Europe and Global Segments. "Wir werden ihre 50.000 Mitglieder bestmöglich betreuen."

Clements Worldwides Scholars Program, ein bewährtes und zunehmend individualisierbares Gruppenkrankenversicherungsangebot speziell für internationale Studierende, Mitarbeiter und Lehrkräfte, und zahlreiche weitere Gruppenprogramme ziehen einen Nutzen aus dieser Partnerschaft mit Cigna.

Die neue Partnerschaft tritt im Januar 2020 in Kraft und bietet zwei wichtige Leistungen für Kunden von Clements Worldwide:

- globale Telemedizin und - internationale Mitarbeiterunterstützung.

Krankenversicherungsprodukte werden zu kostengünstigen Tarifen angeboten, zusätzlich wird der medizinische und nichtmedizinische Versicherungsschutz ausgeweitet.

Informationen zu Clements Worldwide

Clements Worldwide (Clements.com) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2703650-1&h=3772408466&u=https%3A%2F%2Fwww.clements.com%2F&a=Clements.com)) wurde 1947 von Robert Clements und M. Juanita Guess-Clements mit der Vision gegründet, maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Menschen bereitzustellen, die häufig reisen - ob geschäftlich oder zum Vergnügen. Clements ist das erste Unternehmen, das Versicherungsschutz für Auslandsentsandte des US-Außenministeriums anbietet. Vertreter des U.S. Foreign Service können sich während ihrer Entsendung versichern. Heute bietet das Unternehmen eine große Auswahl an Versicherungsprodukten und Dienstleistungen für Organisationen und Privatpersonen, die im Ausland arbeiten oder reisen. Clements betreibt weltweit fünf Niederlassungen: Washington (D.C.), London, Brüssel, Amsterdam und Dubai.

Kontakt:

Leen Hadermann

Business Communications Manager

Tel.: 32 3 217 65 48

E-Mail: leen.hadermann@cigna.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082520/Clements_Logo.jpg