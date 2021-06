Museum im Lagerhaus

Vier Museen der Stadt St. Gallen nehmen erstmals an der Aktion «Reiseziel Museum» teil

Bild-Infos

Download

Vier Museen der Stadt St. Gallen nehmen erstmals an der Aktion «Reiseziel Museum» teil

4. Juli, 8. August und 5. September 2021, jeweils 10-17 Uhr

Nach einem speziellen Jahr mit vielen gesellschaftlichen Einschränkungen freuen wir uns umso mehr, dass dieses Jahr vier der grössten Museen der Stadt St. Gallen an der länderübergreifenden Kooperation «Reiseziel Museum» teilnehmen. Am 4. Juli, 8. August und 5. September 2021 können Familien mit ihrem Museumskoffer in das Historische und Völkerkunde Museum, das Museum im Lagerhaus, das Naturmuseum und den Stiftsbezirk reisen. Es erwartet sie ein familienfreundliches Programm und tolle Mitmachaktionen unter dem Motto «Tierisches».

Insgesamt 52 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen nehmen an der Aktion «Reiseziel Museum» teil.

Familien erwartet:

- Ein spezielles Familienprogramm in über 50 Museen - Ein Holzkoffer beim ersten Besuch wenn du den Koffer vom Vorjahr mitbringst, erhältst du ein kleines Geschenk - Freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Vorarlberg und Liechtenstein

Wichtig:

Der Eintritt kostet für alle Familien nur Euro 1.-/CHF 1.- pro Person und Museum.

Historisches Völkerkundemuseum

In der Steinzeit jagten unsere Vorjahren Mammut, Hirsche, Bären. Andere Tiere wurden unsere Hausgenossen. Ein Quiz begleitet die Familien durch die archäologische Ausstellung. Besucher können ausserdem ein Mammut aus Karton basteln oder sich in der Höhlenmalerei üben.

Ausstellungen:

«Klimt und Freunde», bis 25. Juli 2021

«Klug und Kühn – Frauen schreiben Geschichte», bis 19. September 2021

Museumsstrasse 50, 9000 St. Gallen

www.hvmsg.ch

Museum im Lagerhaus

Im Museum im Lagerhaus erschaffen die Besucher tierische Monsterkreaturen. Die selbst kreierten Geschöpfe werden dann in der Dunkelheit zum Leuchten gebracht.

Ausstellungen:

«Durch die Linse: Fotografien aus dem Psychiatriealltag»

und «Living Museum Wil - Tagträume», bis 11. Juli 2021

«Eine Künstlerfamilie zwischen Insider und Outsider Art» und «Damenwahl», 29. August 2021 – Februar 2022

Davidstrasse 44, 9000 St. Gallen

www.museumimlagerhaus.ch

Naturmuseum St.Gallen

Im Naturmuseum werden Familien zum Fossiliendetektiv und stellen Gipsabdrücke aus Originalfossilien her. Auf ihrer Reise in die Vergangenheit begegnen Besucher auch Dinosauriern und erfahren allerhand über die «schrecklichen Echsen» von damals.

Ausstellung:

«Aus Meisterhand – Tierpräparate von Ernst Heinrich Zollikofer», bis 12. September 2021

Rorschacherstrasse 263, 9016 St. Gallen

www.naturmuseumsg.ch

Stiftsbezirk

Im Stiftsbezirk ist der Gallusbär der Reiseführer. Mithilfe einer Karte führt er die Familien zu vielen Orten, an denen Tiere dargestellt sind. Da kommt ein halber Zoo zusammen: Insekten, Fische, Vögel, Säugetiere und Fantasiegestalten. Auf der Karte steht an jeder Stelle eine Frage und die Antwort findet sich auf der Rückseite der Karte.

Ausstellungen:

«Aqua – Mönche am Wasser», Jahresausstellung im Ausstellungssaal des Stiftsarchivs St.Gallen, bis 26. Januar 2022

«Beten – Gepräche mit Gott», Jahresausstellung im Barocksaal der Stiftsbibliothek, bis 7. November 2021

Klosterhof 6d, 9000 St. Gallen

www.stiftsbezirk.ch

Mit freundlicher Unterstützung von:

Kanton St. Gallen Kulturförderung

MUSA - Museen Kanton St. Gallen

Pressekontakt

Museum im Lagerhaus

Anna-Maria Pfab

info@museumimlagerhaus.ch

+41 71 223 58 57

Museum im Lagerhaus Davidstrasse 44 9000 St.Gallen Schweizwww.museumimlagerhaus.ch