NTT DATA Business Solutions ausgezeichnet mit zwei SAP Pinnacle Awards 2021 und drei Finalisten-Plätzen

Bielefeld (ots)

- NTT DATA Business Solutions ist Global Platinum Reseller des Jahres

- NTT DATA Business Solutions ist Partner des Jahres für SAP SuccessFactors im Mittelstand

Die NTT DATA Business Solutions AG, vormals itelligence AG, wurde von SAP für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit zwei SAP Pinnacle Awards 2021 ausgezeichnet: Global Platinum Reseller des Jahres und Partner des Jahres für SAP SuccessFactors im Mittelstand. In drei weiteren Kategorien erreichte NTT DATA Business Solutions die begehrten Finalisten-Plätze: SAP S/4HANA Movement, Delivery Excellence und Intelligent Spend Management im Mittelstand.

Mit den Pinnacle Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihr gesamtes Potenzial zu nutzen. Die Gewinner und Finalisten in 30 Kategorien wurden auf der Grundlage von Vorschlägen von SAP-Vertriebsmitarbeitern, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt.

"Unsere Partner spielen eine große Rolle bei der Umsetzung unserer Vision des Intelligenten Unternehmens mit unseren Kunden", erläutert Christian Klein, CEO von SAP. "Auch in Zeiten voller Herausforderungen hat unser Partnernetzwerk seine Innovationskraft, Leistungsstärke und sein Engagement unter Beweis gestellt und unseren Kunden geholfen neue Wege zu gehen. Gemeinsam setzen wir weiterhin alles daran, herausragende Lösungen, Services und Erfahrungen zu bieten und unsere Kunden auf ihrem Weg zu Erfolg und Wachstum zu unterstützen."

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender von NTT DATA Business Solutions: "Unmittelbar nach dem Rebranding von itelligence zu NTT DATA Business Solutions gleich zwei Mal mit dem SAP Pinnacle Award und drei Mal als Finalist ausgezeichnet zu werden, macht mich besonders stolz. Das bestätigt einmal mehr, dass NTT DATA Business Solutions weltweit der führende SAP-Partner für den Mittestand ist. Und es bleibt unser Versprechen, mit aller Kraft die führende Technologie von SAP und unsere eigenen Lösungen bei unseren Kunden für ihren Erfolg umzusetzen. Digitale Trends erkennen und dazu SAP-Lösungen nutzen bedeutet: "We Transform. SAP Solutions into Value".

Die SAP Pinnacle Awards 2021 reihen sich in die lange Reihe des Erfolgs von NTT DATA Business Solutions ein. Unter der früheren Firmierung itelligence wurde das Unternehmen in den vergangenen 18 Jahren 16 mal als Partner des Jahres ausgezeichnet. Der kontinuierliche Erfolg unterstreicht erneut die enge Verbundenheit von NTT DATA Business Solutions mit der SAP als einer ihrer leistungsstärksten Partner, wenn es darum geht, Innovationen umzusetzen und die digitale Transformation ihrer Kunden voranzutreiben.

Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und Kunden durch innovative Konzepte neue Wege zur Umsetzung ihrer Ziele aufzeigen. Nähere Informationen zu den SAP Pinnacle Awards sind zu finden unter http://www.sap.com/partners/become/partner-program/benefits/pinnacle-awards.html.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter diese optimal nutzen können. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, sich zu transformieren, zu wachsen und erfolgreicher zu werden. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um die Geschäftsmöglichkeiten seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen - individuell und über alle Geschäftsbereiche hinweg. Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 10.000 Menschen in 30 Ländern.