Museum im Lagerhaus

2021 im Museum im Lagerhaus

Bild-Infos

Download

Museum im Lagerhaus

Jahresprogramm 2021

Leider sind die Ausstellungen «ÜberMÜTTER» und «Linda Naeff, Matricule II.» wegen der Schliessung der Museen bis zum 28. Februar nicht mehr zu besichtigen. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf die Eröffnung der neuen Ausstellungen am 28. März mit «Durch die Linse – Fotografien aus dem Psychiatriealltag» des Ostschweizer Künstlers Willi Keller und des Industriefotografen Roland Schneider. Parallel dazu präsentiert das Living Museum Wil, das nach dem innovativen Konzept des Living Museum in New York arbeitet, aktuelles künstlerisches Schaffen in der Psychiatrie. Im Museum im Lagerhaus wird eine Dependence des Ateliers eingerichtet und Sie können die Künstler*innen bei ihrer Arbeit begleiten.

Nach dem Sommer freuen wir uns auf die Ausstellung «Eine Künstlerfamilie zwischen Insider und Outsider Art: Robert, Miriam, Manuel, Gilda Müller & Giovanni Abrignani». Zeitgleich bezieht sich das Museum im Lagerhaus mit der Ausstellung «Damenwahl» auf das 50-Jahr-Jubiläum des «50 Jahre Frauenstimmrechts in der Schweiz».

28. März – 11. Juli 2021

Open Day: 28. März 2021

Durch die Linse – Fotografien aus dem Psychiatriealltag

Ihre Aufnahmen zeugen von unterschiedlichen Perspektiven: Während der Künstler Willi Keller (*1944) den Alltag der Psychiatrischen Klinik Burghölzli um 1970 als Pfleger fotografiert, hält der Industriefotograf Roland Schneider (*1939) die Psychiatrische Klinik Solothurn 1987 als Patient mit der Kamera fest. Beide zeigen einzigartige intime Einblicke, immer nahe am Menschen.

In Kooperation mit dem Historischen Museum Olten.

Living Museum Wil - Tagträume Parallel dazu präsentiert das Living Museum Wil aktuelles künstlerisches Schaffen an der Psychiatrischen Klinik St.Gallen Nord und im Atelier der Stiftung Heimstätten Wil. Dem innovativen Konzept des Living Museums aus New York sind Institutionen weltweit gefolgt.

29. August 2021 – Februar 2022

Open Day: 29. August 2021

Eine Künstlerfamilie zwischen Insider und Outsider Art:

Robert, Miriam, Manuel, Gilda Müller & Giovanni Abrignani

Der berühmte Eisenplastiker Robert Müller (1920–2003) zeigt mit seinen 1975 in der Psychiatrischen Klinik Cery, Lausanne, angefertigten Zeichnungen wenig bekannte Seiten. In der Klinik von Trapani (IT) entdeckt er das Werk des Art Brut-Künstlers Giovanni Abrignani (1899–1977). Der Sohn Manuel Müller (*1955) ist autodidaktischer Holzbildhauer und in der Welt der Outsider Art international angesehen. Hingegen sind die surrealistisch anmutenden Bilder seiner Mutter Miriam Müller Shir (1926–2007), einer Goldschmiedin aus New York, noch eine Neuentdeckung. In diesen Familienreigen zwischen Insider und Outsider Art reiht sich die Zeichnerin Gilda Müller (*1992) ein, Tochter Manuel Müllers, die sich mystischen Zwischenwelten widmet.

Damenwahl

Im Schweizer Frauenjahr 2021 rückt die Sammlungsausstellung «Damenwahl» Frauen als Rezipientinnen und «Wählerinnen» von Kunst ins Zentrum. Eingeladene Frauen aus verschiedenen Lebensbereichen suchen Werke unserer Sammlung aus und bestimmen mit ihrem (weiblichen) Aussen-Blick die Ausstellungsinhalte.

Parallel arbeitet der Künstler und Musiker Roman Rutishauser direkt im Museum während der gesamten Ausstellungszeit an einem Kompositions-Projekt, in dessen Zentrum ein Klavier namens «Gerda» steht. «Gerda» wird fortlaufend transformiert, und zwar durch Roman Rutishauser sowie die Besucher*innen des Museums.

Weitere Termine

18. Mai 2021

Internationaler Museumstag

11. September 2021

St.Galler Museumsnacht

Covid-19-bedingte Änderungen vorbehalten.

Aktuelle Informationen: www.museumimlagerhaus.ch

Kontakt

Anna-Maria Pfab

Kommunikation

anna-maria.pfab@museumimlagerhaus.ch

Öffnungszeiten

Di bis Fr 14 -18 Uhr | Sa / So / Feiertage 12 - 17 Uhr

Geschlossen: 24., 25., 31.12., 1.1., Karfreitag, 1.8. und während des Ausstellungsumbaus

Anfahrt

Bus 1, 4, 7, Stopp St.Leonhard | Autobahn A1, Ausfahrt St.Gallen-Kreuzbleiche, Richtung Appenzell, Parkhaus Einfahrt Pestalozzistrasse

Eintrittspreise

Erwachsene CHF 9.00

Studierende, Lehrlinge, AHV, IV CHF 6.00

Kinder /Jugendliche bis 18 Jahre freier Eintritt

Kunstvermittlung, Führungen für Gruppen, Kinder, Schulen

www.museumimlagerhaus.ch | info@museumimlagerhaus.ch oder Tel. +41(0)71 223 58 57

Museum im Lagerhaus Davidstrasse 44 9000 St.Gallen Schweiz