Gotthard meets Glärnisch

Gotthard meets Glärnisch: Der Kanton Glarus schenkt der Bevölkerung ein besonderes Konzert. Die Rockband Gotthard tritt am Vorabend zum Glarner Stadtopenair «Sound of Glarus» auf dem Zaunplatz auf und wird von einem Orchester live begleitet.

Das Glarner Stadtopenair wird am Mittwochabend, 23. August 2023, um ein einzigartiges Konzert bereichert. Der Regierungsrat spricht dafür einen Beitrag von 100'000 Franken aus dem Kulturfonds. «Es ist ein ausdrückliches Dankeschön an die Glarner Bevölkerung für die aussergewöhnlichen Anstrengungen in der zurückliegenden und auch jetzt noch herausfordernden Zeit», bringt es der für Kultur zuständige Glarner Regierungsrat Markus Heer auf den Punkt. Gemeint sind das Mittragen der Massnahmen während der Coronavirus-Pandemie und das Energiesparen wegen der möglichen Mangellage aufgrund des Ukrainekrieges.

Treibende Kraft hinter dem Projekt ist die Glarner Musikerin Barbara Kubli, die mit ihrer Streicherformation G-Strings die international gefeierte Band Gotthard seit 2012 an Konzerten begleitet. Es reifte die Idee, ein ganzes Orchester mit Gotthard auf die grosse Bühne zu holen. Dank Kublis Formation und dem Zürcher Sinfonieorchester Tifico kommt es nun zum besonderen Klassik- und Rock-Event, zum Gipfeltreffen von Gotthard und Glärnisch auf dem Zaunplatz. Das Zusatzkonzert am Mittwoch ist im 3-Tages-Festivalpass ohne Aufpreis inkludiert. Tickets nur für das Gotthard-Konzert wird es zu einem späteren Zeitpunkt für 20 Franken geben.

Glarner Regierungskonzerte haben lange Tradition

Dass der Glarner Regierungsrat Orchesterkonzerte finanziert ist eine Tradition, die bis in das Jahr 1945 zurückgeht. Die Bevölkerung wurde mit dem sogenannten Regierungskonzert für die Entbehrungen während der Wirren des Zweiten Weltkriegs kulturell bereichert. Seit 1960 finden diese aus dem Lotteriefonds finanzierten Konzerte alle zwei Jahre statt. Sie werden jeweils durch die Kulturgesellschaft Glarus organisiert, letztmals im Mai 2022 anlässlich der Wiederaufführung der Glarner Oper «Fiorina o la finciulla die Glaris».

Veranstaltungspartnerin des aussergewöhnlichen und zusätzlichen Regierungskonzertes von Gotthard mit Orchester ist die Bergklang GmbH, die auch für das Stadtopenair «GLKB Sound of Glarus» verantwortlich zeichnet.

Gotthard am «GLKB Sound of Glarus»

Mittwoch, 23. August 2023 / 20 bis 22 Uhr, Zaunplatz Glarus

Tickets

Die Veranstalter des «GLKB Sound of Glarus» informieren am Montag, 27. Februar 2023, im Detail über das Ticketing und den Vorverkauf anlässlich der Programmbekanntgabe. Im Festivalticket ist das Gotthardkonzert inkludiert. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es Tickets nur für das Konzert von Gotthard für 20 Franken geben.

Die Mitwirkenden auf der Bühne

Gotthard ist seit drei Jahrzenten eine feste Grösse in der internationalen Musikszene mit Auftritten weltweit. Die Tessiner Band um Songwriter Leo Leoni spielte auf ihrer Defrosted-Tour 2018 am Glarner Stadtopenair und begeisterte das Publikum. www.gotthard.com

G-Strings ist eine Formation um Barbara Kubli, die aus dem Streicherquartett Livestrings entstand. Als G-Strings begleitete das Frauenquartett schon Rod Stewart, Robbie Williams und seit mehr als zehn Jahren Gotthard auf Konzertbühnen.

TiFiCo besteht seit über 20 Jahren. Das Zürcher Sinfonieorchester Tifico wurde 1996 als kleines Jugendorchester gegründet. Heute spielen rund 90 Mitwirkende die Klassiker der Orchesterliteratur. Geleitet wird das Orchester von Dirigent Christof Brunner. www.tifico.ch

EINLADUNG ZUR MEDIENKONFERENZ LINE-UP 2023

Das «GLKB Sound of Glarus» 2023 veröffentlicht am Montag, 27. Februar, um 10.30 Uhr den ersten Teil des diesjährigen Programms auf dem Zaunplatz. Die Medienkonferenz findet am Montag, 27. Februar, um 10.30 Uhr im Rathaus Glarus ein. Die Details sind in der Einladung im Download zu finden. Anmeldeschluss für Medien: Donnerstag, 23. Februar, an admin@gl-events.ch.

Stream der Medienorientierung:

Mitschnitt der Informationen zum besonderen Regierungskonzert.

Medienkontakte:

Regierungsrat Markus Heer, Bildung und Kultur: 055 646 62 00 Barbara Kubli, Projektorganisation: 079 355 70 91 Martin Huber, Bergklang GmbH: 055 650 21 12