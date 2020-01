Erickson Incorporated

Erickson meldet hohe globale Nachfrage nach S-64 Air Crane

Portland, Oregon (ots/PRNewswire)

Ein robustes Luftfahrzeug für harte Einsätze

Erickson Incorporated, ein weltweit führender Betreiber, Instandhalter und Hersteller von Mehrzweckflugzeugen, meldet Bestellungen zur Auslieferung in 2020 und 2021, ein Beweis für die Beliebtheit der Plattform bei Kunden auf der ganzen Welt.

Korea Forest Service (KFS) hat einen weiteren Helikopter des Typs S-64 Air Crane® bestellt und ergänzt damit seine Flotte durch den K9 S-64. Vor kurzem meldete Erickson die Auslieferung von Helikoptern des Typs K7 und K8 S-64 Air Crane® an KFS. Mit der Bereitstellung des K9 in 2020 wird KFS insgesamt sieben Helikopter des Typs S-64 Air Crane® in Südkorea in Betrieb haben.

Darüber hinaus verkündete Vigili del Fuoco (VVF, Italien) die Kaufabsicht für zwei S-64. Erickson plant die Auslieferung eines S-64F in 2020 und des zweiten in 2021. Beide Luftfahrzeuge unterstützen VVF bei Brandbekämpfung und einsatzübergreifender Notfallhilfe in Europa.

Mit diesen Bestellungen beweist der S-64 die anhaltende weltweite Nachfrage nach der Plattform.

"Die aktuellen Bestellungen von KFS und VVF bestätigen das große Vertrauen, das der S-64 Air Crane® als Einsatzfahrzeug beim Forstschutz und bei der Notfallhilfe genießt. Durch kontinuierliche Investition in Produktverbesserung und Innovation geben wir unseren Kunden Sicherheit. Wir freuen uns auf die fortgesetzte Partnerschaft, um ihre kritischen Missionen zu unterstützen." - Justin Saxbury, Senior Sales Director of Aerosystems

We Are Erickson. Tested & Trusted.

Informationen zu Erickson

Erickson ist ein führender globaler Anbieter von Luftverkehrsdienstleistungen mit Fokus auf Verteidigung und nationale Sicherheit, Fertigung, Wartung/Reparatur/Überholung (MRO) und Dienstleistungen für den zivilen Markt. Erickson baut den Helikopter S-64 Air Crane® als Erstausrüster (OEM) und ist ein wichtiger Zulieferer für zahlreiche Luft- und Raumfahrtunternehmen. Darüber hinaus betreibt 20 eigene Helikopter des Typs S-64 Air Crane®, die bei der Brandbekämpfung, dem Bau von Stromleitungen, der Holzernte, HLK und dem Transport von Schwergut auf Öl- und Gasfeldern eingesetzt werden. Erickson wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland im US-Bundesstaat Oregon mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Australien.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter ericksoninc.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2688699-1&h=2491086386&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2688699-1%26h%3D2807235141%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ericksoninc.com%252F%26a%3Dericksoninc.com&a=ericksoninc.com).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1020468/Erickson_Logo.jpg

Kontakt:

pr@ericksoninc.com

Tel.: 503.505.5801