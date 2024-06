Eine Schweizer Innovation bringt eine echte Veränderung für Raucher auf der ganzen Welt

Philip Morris S.A.

Philip Morris International (PMI) feiert dieses Jahr ein Jahrzehnt der Innovation und des Engagements für eine bessere Alternative zu Zigaretten anlässlich des 10. Jubiläums der Einführung von IQOS. Das in Neuenburg entwickelte Tabakheizsystem hat für erwachsene Raucher auf der ganzen Welt eine grosse Veränderung gebracht.

Seit seiner Markteinführung im September 2014 in Japan hat sich IQOS durch seine bahnbrechende Technologie ausgezeichnet, die den Tabak erhitzt, anstatt ihn zu verbrennen. Die wissenschaftlich fundierte Lösung ist für erwachsene Raucher eine bessere Wahl als die Zigarette, auch wenn sie nicht risikofrei ist. Das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum (F&E) von PMI in Neuenburg war die Wiege dieser Revolution. Hier haben Wissenschaftler und Ingenieure gemeinsam am Erfolgsrezept für dieses einzigartige Gerät gearbeitet. "Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, was Schweizer Know-how im Bereich der Innovation bewirken kann", sagt Dominique Leroux, CEO von Philip Morris Schweiz. Er fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, einen wichtigen Meilenstein in unserem kontinuierlichen Engagement zu feiern, das darauf abzielt, wissenschaftlich fundierte Alternativen zur Zigarette anzubieten."

Seit 2008 wurden rund 12,5 Mia. US-Dollar in die Entwicklung und Bewertung von rauchfreien Produkten investiert, und PMI hat seither über 500 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Bis heute wurden rund 750 unabhängige Publikationen zur Kategorie der erhitzten Tabakprodukte veröffentlicht, von denen sich viele auf unser Produkt beziehen. Diese Studien bestätigen oft die wichtigsten Ergebnisse unserer eigenen Forschung. Das F&E-Team in Neuenburg strebt stets nach Verbesserungsmöglichkeiten und Innovation, um rauchfreie Produkte von höchster Qualität anbieten zu können. Letztes Jahr wurden allein in der Schweiz 453 Mio. US-Dollar in F&E investiert, was 64% der Gesamtausgaben in diesem Bereich entspricht.

Im Laufe der Jahre hat IQOS weltweites Interesse geweckt und die Gewohnheiten von 33 Mio. erwachsenen Rauchern rund um den Globus verändert. Ein Beweis dafür, dass die vor zehn Jahren eingeleitete Transformation deutlich vorangeschritten ist. Die Schweiz war 2015 der dritte Markt weltweit, der IQOS einführte. Bis heute sind hierzulande bereits rund 230'000 erwachsene Raucher auf diesen Tabakerhitzer umgestiegen, was einem landesweiten Marktanteil von 12,7% (sämtliche Tabakprodukte eingeschlossen) entspricht. In einigen Städten wie Zürich sind es sogar bis zu 20%. Bereits 2017 investierte die PMI-Fabrik in Neuenburg erheblich, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, indem Produktionslinien für Zigaretten durch Maschinen ersetzt wurden, die erhitzbare Tabaksticks herstellen. Damit belaufen sich die Investitionen in Anlagen zur Herstellung von erhitzbaren Tabaksticks in Neuenburg auf rund 66 Millionen Schweizer Franken.

Anlässlich des Jubiläums bekräftigt Philip Morris Schweiz sein Engagement für die Schadensminderung beim Tabakkonsum und wird weiterhin in innovative Lösungen investieren, um den sich ändernden Bedürfnissen erwachsener Konsumenten gerecht zu werden.

Das Ziel von Philip Morris ist es, den Verkauf von Zigaretten so schnell wie möglich einzustellen und durch rauchfreie Produkte zu ersetzen, um erwachsenen Rauchern, die sonst weiter rauchen würden, bessere Alternativen (Tabakerhitzer, E-Zigaretten, Nikotinbeutel) zu bieten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Heute machen diese rauchfreien Produkte bereits nahezu 40% der gesamten Nettoeinnahmen des Unternehmens aus.

