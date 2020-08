Pure Storage

Pure Storage und Cohesity schmieden strategische Partnerschaft für eine schnelle Wiederherstellung in großem Maßstab

Mountain View, Kalifornien, und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Pure FlashRecover(TM), Powered by Cohesity® ist die erste gemeinsam entwickelte moderne All-Flash-Datenschutzlösung der Branche für eine schnelle Wiederherstellung, Schutz vor Ransomware und Wiederverwendung von Daten

Pure Storage (NYSE: PSTG), der Storage-as-a-Service in einer Multi-Cloud-Welt anbietende IT-Pionier, und Cohesity, das moderne Datenmanagement-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Unternehmen Daten sichern, verwalten und Wertschöpfung aus Daten erzielen, radikal vereinfacht, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die Pure FlashRecover(TM), Powered by Cohesity(R) auf den Markt bringt.Dieses Angebot ist die erste moderne, gemeinsam entwickelte Lösung der Branche, die konzipiert wurde, um die anspruchsvollsten Anforderungen an Geschäftskontinuität zu erfüllen und neue Möglichkeiten für datengesteuerte Organisationen zu eröffnen.

Der Beweggrund für diese Partnerschaft zwischen Pure und Cohesity ist die hohe Kundennachfrage nach einer integrierten All-Flash-Datenschutzlösung, die es den Kunden ermöglicht, ihre Daten einfach, schnell und zuverlässig zu sichern und in großem Maßstab wiederherzustellen. Diese Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der immer mehr Kunden Gebrauch von Cloud-Diensten machen und Schutz vor Ransomware suchen.

Pure FlashRecover, Powered by Cohesity bietet All-Flash-Datensicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen, die Unternehmen für die schnelle Wiederherstellung ihrer Daten im Falle eines katastrophalen Verlusts oder Ransomware-Angriffs benötigen. Es ermöglicht einen Flash-to-Flash-to-Cloud-Datenschutz sowie eine schnelle, unabhängige Skalierung von Verarbeitung, Durchsatz und Speicherkapazität zur effizientesten Nutzung aller Ressourcen.

Die Lösung ermöglicht Unternehmen außerdem zukunftssichere Investitionen in Rechenzentren und die Realisierung neuer Leistungsniveaus, um den wachsenden Wiederherstellungsanforderungen auf Petabyte-Ebene gerecht zu werden. Darüber hinaus ermöglicht sie die Wiederverwendung von Backup-Daten für Analysen und DevOps, sodass Datenspeicher von mehreren Anwendungen auf der hochleistungsfähigen, vereinheitlichten, schnellen Datei- und Objektplattform FlashBlade(TM) optimal genutzt werden können.

"Die aktuelle Gesamtsituation hat deutlich gezeigt, dass es bei Geschäftskontinuität nicht nur um das Überleben eines einzelnen Ereignisses geht. Vielmehr geht es darum, Ihr Unternehmen auch in einer Krise unabhängig von den Umständen florieren zu lassen", so Charles Giancarlo, Vorsitzender und CEO von Pure Storage. "Wir freuen uns, mit Cohesity zusammenzuarbeiten, um die erste vollständig integrierte Lösung zu liefern, die eine schnelle Wiederherstellung garantiert und für den langfristigen Erfolg einer Organisation konzipiert ist."

"Wir sind begeistert, gemeinsam mit Pure eine Lösung auf den Markt zu bringen, die außergewöhnliche All-Flash-Fähigkeiten und modernste Datenschutzfunktionen integriert, welche zusammen neue Möglichkeiten für die Kunden eröffnen", sagte Mohit Aron, CEO und Gründer von Cohesity. "Durch die Partnerschaft mit Pure ermöglichen wir es Unternehmen, ihre Investitionen durch Leistung, Einfachheit und Skalierbarkeit zukunftssicher zu machen - unterstützt durch eine ausgeprägte gemeinsame Philosophie von kompromissloser Kundenorientierung und Support."

Durch die Kombination der Cohesity DataProtect-Software mit der vereinheitlichten, schnellen Datei- und Objektplattform FlashBlade von Pure bietet die integrierte Lösung:

- Leistung: bis zu 3x schnellerer Backup- und Wiederherstellungsdurchsatz als bei festplattenbasierten Alternativen, mit der Möglichkeit, Tausende von virtuellen Maschinen und bis zu 1 PB Daten pro Tag wiederherzustellen, um den Anforderungen an Disaster Recovery im großen Maßstab gerecht zu werden. - Integration: Kauf, Bereitstellung und Support aus einer Hand über Pure, sodass Kunden nicht mehr mit zwei Anbietern arbeiten müssen. Pure ist jetzt ein Cohesity Technologiepartner und die Unternehmen haben sich der gemeinsamen Innovation verschrieben. - Skalierbarkeit: entkoppelte Rechen- und Speicherfunktionen, um eine unabhängige Skalierung für Backup-/Wiederherstellungsverarbeitung, Durchsatz und Speicherkapazität für die effizienteste Nutzung der Ressourcen zu ermöglichen. - Einfachheit: einfache Verwaltung durch Cloud-Integration, die Flash-to-Flash-to-Cloud-Backup und -Wiederherstellung, kostengünstigen Public-Cloud-Speicher für langfristige Speicherung sowie unterbrechungsfreie Upgrades ermöglicht.

Pure und Cohesity teilen gemeinsame Kernwerte in den Bereichen Innovation und kompromisslose Kundenorientierung, wie ihre hohen (Top 1 %) Net Promoter Scores (NPS) unter B2B-Unternehmen belegen.

"Als Kunde von Pure Storage und Cohesity freuen wir uns, dass die Branchenführer in den Bereichen Speicherung sowie Backup und Wiederherstellung zusammenkommen, um eine schnelle Datenverfügbarkeit, Wiederherstellung und Wiederverwendung in großem Maßstab mit einem wirklich integrierten Erlebnis zu bieten", sagte Carl Wolcott, IT-Manager bei KAI USA. "Die Geschwindigkeit und Leistung, die wir von Pure erhalten, gepaart mit der außergewöhnlichen End-to-End-Datensicherung von Cohesity bilden eine perfekte Einheit."

"Die Datenwiederherstellung kann in der heutigen Welt eine besondere Herausforderung darstellen, da Ransomware-Angriffe immer häufiger vorkommen und die Menge der zu schützenden Daten durch die digitale Transformation stetig weiter zunimmt", erklärte Steve McDowell, Senior Analyst für den Bereich Storage bei Moor Insights & Strategy. "Deshalb werden IT-Entscheidungsträger diese Lösung begrüßen. Sie erfüllt die Notwendigkeit einer schnellen Wiederherstellung und Wiederverwendung großer Mengen von Backup-Daten bei gleichzeitiger Beibehaltung der einfachen Handhabung, für die beide Unternehmen bekannt sind. Wir haben noch keine andere integrierte Speicher- und Datensicherungslösung wie diese auf dem Markt gesehen."

Verfügbarkeit

Pure FlashRecover, Powered by Cohesity wird zurzeit von gemeinsamen Kunden getestet und im 4. Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten sowie in den kommenden Quartalen auch in Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten allgemein verfügbar sein.

Informationen zu Pure Storage

Pure Storage (NYSE: PSTG) gibt Technologiespezialisten ihre Zeit zurück. Pure bietet ein modernes Datenerlebnis, das Organisationen in die Lage versetzt, ihren Betrieb als echtes, automatisiertes Storage-as-a-Service-Modell nahtlos über mehrere Clouds hinweg ablaufen zu lassen. Als eines der am schnellsten wachsenden IT-Unternehmen in der Geschichte unterstützt Pure seine Kunden dabei, Daten richtig zu nutzen und gleichzeitig die Komplexität und Kosten für die Verwaltung der dahinter liegenden Infrastruktur zu reduzieren. Mit einem zertifizierten Kundenzufriedenheitswert in den obersten ein Prozent der B2B-Unternehmen gehört die ständig wachsende Kundenliste von Pure zu den zufriedensten der Welt.

Anerkennung durch Analysten:

Pure Storage wurde im Gartner Magic Quadrant 2019 für Primärspeicher als führend eingestuft.

Informationen zu Cohesity

Cohesity läutet eine neue Ära der Datenverwaltung ein, die eine entscheidende Herausforderung löst, vor der Unternehmen heute stehen: die Fragmentierung von Massendaten. Der Großteil von Unternehmensdaten - Backups, Archive, Fileshares, Objektspeicher und Daten, die für Entwicklung/Tests und Analysen verwendet werden - befindet sich in fragmentierten Infrastruktursilos, die schwer zu schützen, teuer zu verwalten und schwierig zu analysieren sind. Cohesity konsolidiert Silos auf einer webbasierten Plattform - von Rechenzentren bis hin zu Edge und Cloud - und ermöglicht es Unternehmen auf einzigartige Weise, Anwendungen auf dieser Plattform auszuführen, was die Sicherung und Verwertung von Daten einfacher als je zuvor macht. Cohesity ist ein CNBC Disruptor 2019 und wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technologiepionier eingestuft. Besuchen Sie unsere Website und unseren Blog, folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn und liken Sie uns auf Facebook.

Anerkennung durch Analysten:

Cohesity wurde im Gartner Magic Quadrant 2020 für Backup- und Wiederherstellungslösungen für Rechenzentren als führend eingestuft.

