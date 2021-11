Rapyd

Rapyd stellt "B2B-Zahlungsinfrastruktur der Zukunft" zur Unterstützung globaler B2B Commerce- und Tradeplattformen vor

Singapur und London (ots/PRNewswire)

· Die B2B-Auszahlungsfunktionen von Disburse umfassen jetzt mehr als 200 Länder und helfen grenzüberschreitenden Plattformen, die Zahlungen an Händler, Verkäufer und Lieferanten zu optimieren

Rapyd, ein globales Fintech-as-a-Service-Unternehmen, gab heute neue Verbesserungen seiner branchenführenden Disburse- und Collect-Plattformen bekannt, die eine neue End-to-End-Infrastruktur für B2B-Firmen bereitstellen, um Lieferanten und Verkäufer zu bezahlen und von Kunden auf der ganzen Welt effizienter bezahlt zu werden.

Rapyd hat seine Disburse-Plattform auf mehr als 200 Länder ausgeweitet, so dass Unternehmen überall auf der Welt Auszahlungen in führenden globalen Handelswährungen wie USD, EUR, GBP und SGD sowie in führenden regionalen und lokalen Währungen vornehmen können. Darüber hinaus können Rapyd-Kunden jetzt in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt mit Echtzeit-Zahlungen (RTP) auszahlen, was mehr Kontrolle und Transparenz über den Auszahlungszeitpunkt bietet.

Um das Angebot an B2B-Zahlungsakzeptanz zu erweitern, können Rapyd-Kunden jetzt auch virtuelle Konten nutzen, um Zahlungen in Singapur und Europa in ihrer bevorzugten lokalen Währung zu akzeptieren.

"Die Pandemie hat die Notwendigkeit für alle großen und kleinen Unternehmen verstärkt, sich an digitalen Ökosystemen für Handel, Beschaffung und Arbeit zu beteiligen, sei es auf einer Gig-Plattform, um Arbeitskräfte zu finden und zu bezahlen, auf einer B2B-Handelsplattform für Lieferungen oder auf einem grenzüberschreitenden B2B-eCommerce-Marktplatz für den weltweiten Verkauf. Wir können jetzt grenzüberschreitende B2B-Firmen mit der flexibelsten End-to-End-Zahlungslösung der Welt bedienen", kommentierte Joel Yarbrough, Geschäftsführer von Rapyd Ventures und Vizepräsident für den asiatisch-pazifischen Raum. "Die Plattform von Rapyd ist insofern einzigartig, als wir sowohl Unternehmen als auch KMUs bedienen können, lokale und grenzüberschreitende Transaktionen mit großen Beträgen, wie sie für den globalen Handel typisch sind, verarbeiten können, und auch Transaktionen mit geringerem Umfang und höherer Geschwindigkeit, wie sie im Verbraucher- und KMU-Zahlungsverkehr üblich sind."

Der elektronische B2B-Handel im Internet und über Marktplätze erwirtschaftet weltweit bereits fast viermal so viel Umsatz wie sein Pendant für Verbraucher, und der elektronische B2B-Handel ist während der Pandemie weiter gewachsen. Laut Grand View Research[1] wird der weltweite B2B-eCommerce-Markt bis 2027 ein Volumen von 20,9 Billionen US-Dollar erreichen und von 2020 bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,5 % wachsen.

Mit Rapyd stehen B2B-Käufern und -Verkäufern nicht nur die meisten Zahlungs- und Auszahlungsmethoden in Asien und auf der ganzen Welt zur Verfügung als bei jedem anderen Anbieter, sondern sie können jetzt auch eine einzige, einheitliche Cloud-basierte Lösung nutzen, um das breiteste Spektrum von Ländern, Währungen, Geschäftsarten und Transaktionsgrößen zu bedienen.

