Murmeltierfrühling - Wenn alle aus den Höhlen kriechen

Freche Stupsnase, Grinsemund, neugierige Knopfaugen: Murmeltiere sind (nicht nur) die Lieblinge der Kinder. Sie sehen einfach unglaublich putzig aus! Denn hier werden sie nicht bejagt. Das Team des Pro Natura Zentrums Aletsch bieten spannende Exkursionen für Familien und Interessierte an und geben Tipps zur Beobachtung.

„Salü, da sind wir wieder"

Die Murmeltiere werden in diesen Wochen wieder putzmunter aus ihren dunklen Höhlen kriechen. Am Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die steilen Bergwiesen oberhalb des Alpmuseums treffen, steigen sie aus ihrem Bau: Die Murmeltiere der Aletsch Arena schütteln sich den Winterschlaf aus dem Fell und sitzen erst einmal gemütlich in der Sonne, als würden sie die Aussicht geniessen...

-> Im Text im Download-Bereich lesen Sie mehr über die possierlichen Murmeltiere. Von ihrem ausgeklügelten Energiehaushalt, mit dem sie das lange Untertauchen überstehen und ihrem ausgeprägten Gemeinschaftssinn.

Besonders schön kann man sie in der Aletsch Arena beobachten. Das Team des Pro Natura Zentrums Aletsch bieten spannende Exkursionen für Familien und Interessierte an und geben Tipps zur Beobachtung.

AKTUELLES

Die Wintersaison in der Aletsch Arena ist beendet.

Frühlingsfahrten in der Aletsch Arena:

7.4. – 7.6.2024 | View Point Hohfluh täglich von 9.30 – 15.00 Uhr in Betrieb

Ab dem 8. Juni 2024 sind alle vier View Points offen und die Sommersaison ist eröffnet.

ERLEBNISSE IN DER ALETSCH ARENA:

Erlebnis: Murmeltier-Wochenende für Familien

Pro Natura Aletsch Riederfurka 29.6.2024 – 30.6.2024 Mehr zum Angebot

Exkursion: Zu Besuch bei den Murmeltieren

Geführte Tour durch den Aletschwald durch Mitarbeitende des Pro Natura Zentrums Aletsch

Dienstags, 09.30 - 11.30 Uhr (9. Juli - 6. August 2024) Mehr zum Angebot

Themenweg: Murmeltierlernpfad zum Bettmersee

Der Themenweg ist eine leichte Wanderung und dauert ca. 2h. Im Sommer ist jeweils ein Sessellift Schönbiel oder Wurzenbord geöffnet, welcher zum Ausgangspunkt des Themenweges führen. Auf dem Lehrpfad zum Bettmersee erfährst du an vier Wissenstafeln mehr über die Murmeltiere. Wer leise und aufmerksam ist hat gute Chancen den kleinen Fellfreunden zu begegnen. Murmeltierlernpfad

Exkursion: Wildbeobachtung Pro Natura

Interessierst du dich für das Leben der Wildtiere in den Alpen? Dem Morgenkonzert der Vögel lauschen und zusammen mit Gämsen und Murmeltieren den Tag begrüssen – mit einer Portion Glück und je nach Jahreszeit können sogar Rothirsch, Adler oder Birkhuhn beobachtet werden.

Dienstags, 06:00 – 08:30 Uhr (9. Juli – 15. Oktober 2024) Mehr zum Angebot

Aletsch Arena AG, Furkastrasse 39, 3983 Mörel-Filet, info@aletscharena.ch, www.aletscharena.ch

