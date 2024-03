Aletsch Arena AG

DAS 5. MOUNTAIN GLOW FESTIVAL «Let Yourself and the Mountain Glow» Sep 2024

Ein Yoga-Festival inmitten der faszinierenden Bergwelt der autofreien Aletsch Arena. Gelegen im UNESCO Welterbe, direkt am mächtigsten Gletscher der Alpen, dem Grossen Aletschgletscher.

Wenn ein Sonnengruss sich im Morgenlicht des glitzernden Bergsees widerspiegelt. Die Meditation mit einer Kakao-Zeremonie hoch oben über dem grössten Gletscher der Alpen endet; man verschiedenste Formen des Yogas auf blühenden Bergwiesen ausprobieren kann und eine neue Art der Entspannung beim „Shirin Yoku“, dem japanischen Waldbaden im 1000-jährigen Aletschwald wartet.

Dann: ist man auf dem Mountain Glow Yogafestival in der Aletsch Arena. Das im Übrigen in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen feiert und dessen Initiatorin, Karin Bittel, bereits voller Vorfreude wieder mitten in den Vorbereitungen steckt:

„Die Luft, das Element des Herzchakras, ist diesmal der Leitgedanke des Festivals, das vom 5. bis 8. September in der Aletsch Arena stattfindet. Eine Luft, die hier oben im autofreien Dachgeschoss der Schweizer Alpen, im UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch, ganz besonders ist. So, wie eben auch dieses Yoga-Festival.“

Aletsch Arena AG, Furkastrasse 39, 3983 Mörel-Filet, info@aletscharena.ch, www.aletscharena.ch

