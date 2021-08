Aletsch Arena AG

Aletsch Tourismus gründet eine Ferienwohnungskommission

Die Ferienwohnungsvermieter in der Aletsch Arena erhalten ein offizielles Sprachrohr. Der Verein Aletsch Tourismus gründet eine Ferienwohnungskommission, um die Stimmen der Vermieter zu vereinen und gebündelt in die Destination einzubringen.

Die Ferienwohnungsvermieter gehören zu den wichtigsten touristischen Leistungserbringern der Aletsch Arena. Mit rund 1’800 Objekten, welche für die kommerzielle Vermietung zur Verfügung stehen, leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur gesamten Wertschöpfung innerhalb der Destination.

Parahotellerie ist eine zentrale Säule der Aletsch Arena Tourismuswirtschaft

40% der 4'600 Wohnobjekte der Aletsch Arena stehen den Gästen zur touristischen Nutzung zur Verfügung. Ferienwohnungen generieren für die Aletsch Arena jährlich durchschnittlich 580’000 Logiernächte sowie CHF 3 Millionen aus Kur- und Tourismusförderungstaxen für den regionalen Tourismus. 48% der Logiernächte der Aletsch Arena werden aus der Vermietung von Ferienwohnungen generiert. Aufgrund der systemischen Relevanz der Branche entschied der Verein Aletsch Tourismus, welcher alle Leistungsträger der Region im Verwaltungsrat und Aktionariat der Aletsch Arena AG vertritt, innerhalb ihrer Strukturen eine Ferienwohnungskommission der aktiven Vermieter zu gründen.

Der Entscheid entsteht aus dem Bedürfnis seitens Aletsch Tourismus und der Aletsch Arena AG die konsolidierte Stimme sowie Meinung der Ferienwohnungsvermieter in Sachen Tourismus innerhalb eines offiziellen Gefässes zu erhalten. Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse dieser wichtigen Branche sollen dadurch in den strategischen sowie operativen Entscheidungsprozessen der Destination einfliessen und berücksichtigt werden.

Zehn Grossvermieter aus der Aletsch Arena trafen sich Mitte April 2021, um das Vorhaben der Tourismusorganisationen der Aletsch Arena zu besprechen. In den darauffolgenden Wochen konnte in der Person von Dominik Martig von der Bettmeralp ein begeisterter, engagierter und kompetenter Vorsitzender für die Kommission gewonnen werden. Ende Juni bewilligte der Vorstand von Aletsch Tourismus die Konstituierung der Trägerschaft innerhalb ihrer Vereinsstrukturen.

Interessierte Ferienwohnungsvermieter der Aletsch Arena können mitwirken

Die Aletsch Arena AG und Aletsch Tourismus rufen alle Ferienwohnungsvermieter der Destination, welche Interesse haben mitzuwirken auf, sich in der Kommission einzubringen und beizutreten. Informationen und Anmeldung sind verfügbar unter aletsch-tourismus.ch/fewokommission sowie Fragen und Auskünfte können per Mail an Dominik Martig gesendet werden fewo@aletsch-tourismus.ch

Zitate der Initianten

«Aufgrund der Neuorganisation der Aletsch Arena und der entsprechenden Zusammenschlüsse ging ein wenig der direkte Kontakt zu den Entscheidungsträgern verloren. Mit der Kommission wollen wir ein Gesprächsforum für die Fragen der Parahotellerie in der Aletsch Arena schaffen. Die Interessen der Ferienwohnungsvermieter sollen besser gewahrt werden und zusammen mit Aletsch Tourismus, der Aletsch Arena, den Aletsch Bahnen sowie den Gemeinden, allen Leistungsträgern und touristischen Akteuren soll das Vermietungswesen gefördert und allgemein die touristische Entwicklung mitgestaltet werden» sind die ersten Worte des neuen Vorsitzenden, Dominik Martig.

«Das Leitbild vom Verein Aletsch Tourismus verpflichtet. Wir machen Betroffene zu Beteiligten. Durch die Gründung der FEWO-Kommission hat der Verein zusammen mit interessierten Vermietern einen ersten visionären Grundstein gelegt. Jeder Vermieter von Ferienwohnungen, welcher auch Mitglied von Aletsch Tourismus ist, kann sich der Arbeitsgruppe anschliessen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und hoffen auf viele Interessierte, welche sich zur konstruktiven Zusammenarbeit bei der Kommission melden. Neben der Generalversammlung ist dies eine weitere Plattform, sich direkt einzubringen. Ich bedanke mich im Namen des Vorstands für die Bereitschaft zum Aufbau bzw. zur Gründung der Kommission und bin mir sicher, damit einen wichtigen Grundstein für die Mitglieder zu setzen. Wir führen unsere Mitglieder zusammen und bilden ein Netzwerk der touristischen Leistungsträger und Akteure. Wir fördern und unterstützen die Meinungsbildung bei den Mitgliedern» so Thomas Wenger, Präsident des Vereins Aletsch Tourismus.

«Die Ferienwohnungskommission ist eine willkommene Idee und hervorragende Dialog-Plattform für die Aletsch Arena AG. Wünsche und Bedürfnissen der Ferienwohnungsvermieter können ab jetzt mit einer offiziellen Vertretung besprochen und für Probleme sowie Herausforderungen können gemeinsame Lösungen entwickelt werden. Ein Gefäss für Anliegen der Vermieterbranche fehlte in der Destination. Wir bedanken uns für die Initiative seitens Aletsch Tourismus und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Kommission» sagte Philippe Sproll, Geschäftsführer der Aletsch Arena.

Für Rückfragen

Dominik Martig, Vorsitzender Ferienwohnungskommission Aletsch Tourismus

Tel. +41 79 320 12 23, fewo@aletsch-tourismus.ch

Thomas Wenger, Präsident Aletsch Tourismus

Tel. +41 79 481 72 70, tomi.wenger@bluewin.ch

Philippe Sproll, Geschäftsführer Aletsch Arena AG

Tel. +41 79 650 64 36, philippe.sproll@aletscharena.ch

Über Dominik Martig

Dominik Martig verfügt über einen Bachelor in Business Administration der Universität Bern und arbeitet als dipl. Treuhandexperte in einem Oberwalliser Treuhandunternehmen. Dort berät er insbesondere Unternehmen und Privatpersonen in den grossen Oberwalliser Tourismusdestinationen. Der 38-jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder, lebt auf der Bettmeralp und vermietet dort mit seiner Familie mehrere Ferienwohnungen.

Über die Aletsch Tourismus aletsch-tourismus.ch

Für den Verein Aletsch Tourismus:

Aletsch Arena AG Furkastrasse 39 3983 Mörel-Filet info@aletscharena.ch www.aletscharena.ch

