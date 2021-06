Aletsch Arena AG

Red-Bull-X-Alps ab 24.6.2021 in der Aletsch Arena

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Red-Bull-X-Alps: Fiesch in der Aletsch Arena ist erstmals Turnpoint beim härtesten Hike- und Fly-Rennen der Welt .

Die Renn-Leader werden zwischen dem 25. bis 28. Juni in Fiesch erwartet.

Es ist das mit Abstand härteste Hike- und Fly-Rennen der Welt. Mit jeder Ausgabe stellen die Teilnehmer erneut ihre unglaubliche mentale und körperliche Stärke unter Beweis. Die zehnte Edition startet am 20. Juni 2021. Dann werden sich 33 Weltklasseathleten aus 17 Nationen ein Kopf-an-Kopf-Rennen quer über die Alpen liefern, bei dem sie über 1.000 Kilometer alpines Terrain überwinden müssen. Ausschliesslich mit dem Gleitschirm oder zu Fuss. Unter den Teilnehmern sind 20 Veteranen – darunter der sechsfache Titelverteidiger Christian ‚Chrigel’ Maurer (CH) – und 13 Rookies. Der 7. offizielle Turnpoint befindet sich in diesem Jahr erstmals im Gleitschirm-Mekka Fiesch in der Aletsch Arena, am Fusse des Grossen Aletschgletschers.

- Die Renn-Leader werden zwischen dem 25. bis 28. Juni in Fiesch erwartet. - Rahmenprogramm vor Ort Während des Rennens vom 20. Juni bis Rennschluss, wird Xandi Furrer und sein Team der Flugschule flug-taxi.ch, Gäste vor Ort in der X-Alps-Kantine mit Raclette und Co bewirten. - Vom 25. – 28. Juni findet in Fiesch ein Gleitschirm-Testival mit verschiedenen Gleitschirmherstellern statt.

-> Mehr Informationen dazu finden Sie in der Medienmitteilung im Download-Bereich

Kontakt: Für Medienanfragen rund ums Gleitschirm-Mekka Fiesch und dem Turnpoint 7 kontaktieren Sie bitte den Veranstalter Xandi Furrer +41 79 241 23 83, xandi@flug-taxi.ch, flug-taxi.ch

Medien-Content-Pool von Red Bull Schweiz https://www.redbullcontentpool.com/redbullxalps

Aletsch Arena AG Furkastrasse 39 3983 Mörel-Filet info@aletscharena.ch www.aletscharena.ch