Raus aus den Höhlen - Wenn die Murmelis wieder durchstarten

Bergfrühling in der Aletsch Arena oder Murmeltierfrühling

Freche Stupsnase, Grinsemund, neugierige Knopfaugen: Murmeltiere sind (nicht nur) die Lieblinge der Kinder. Sie sehen einfach unglaublich putzig aus! In der Aletsch Arena am grossen Aletschgletscher lassen sie Beobachter besonders nahe an sich ran. Denn hier werden sie nicht bejagt. Murmeli-Kenner Laudo Albrecht, Leiter des Pro Natura Zentrums Aletsch, und sein Team bieten spannende Exkursionen für Familien und Interessierte an und geben Tipps zur Beobachtung.

"Da sind wir wieder!"

Nach Monaten der Abgeschiedenheit von der Welt, die da draussen ihren eigenen Gang lief. Jetzt voller Abenteuerlust, Tatendrang und unendlichem Energiebedarf.

Kommt Ihnen bekannt vor?

Aber nein, wir sprechen nicht vom Ende des x-ten Corona-Lockdowns, sondern von den Murmeltieren. Die allerdings ähnlich begierig wie wir sind, „ihre Welt zurückzuerobern“ und in diesen Wochen gerade wieder putzmunter aus ihren dunklen Höhlen kriechen.

-> Im Text im Download-Bereich lesen Sie mehr über die possierlichen Murmeltiere. Von ihrem ausgeklügelten Energiehaushalt, mit dem sie das lange Untertauchen überstehen und ihrem ausgeprägten Gemeinschaftssinn.

Besonders schön kann man sie in der Aletsch Arena beobachten. Dort gibt es Familienexkursionen zu den kleinen Höhlenbewohnern (ab 6.7.2021...) und einen Murmeltier-Lernpfad.

AKTUELLES

Frühlingsfahrten „View Point Bettmerhorn“ vor Saisonstart:

Die Gondelbahn Bettmerhorn inkl. View Point Bettmerhorn ist an folgenden Samstagen von 10.00 bis 14.30 Uhr geöffnet: 8.5.2021 / 15.5.2021 / 22.5.2021 / 29.5.2021

Offizieller Start der Sommersaison in der Aletsch Arena: Samstag, 5.6.2021

