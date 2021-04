Aletsch Arena AG

Unentdeckt und unbeschreiblich schön: Klettern in der Aletsch Arena

Bouldern, Klettergärten und Mehrseillängen inmitten der atemberaubenden Natur der Aletsch Arena

Fester, griffiger Fels, kaum Steinschlag, sehr gut abgesichert, kurze Zustiege, vielfältige Routenauswahl für Anfänger und Profis (3a bis 8b), nahezu unbekannt und das Ganze in traumhafter Umgebung. Ein perfektes Klettergebiet! Eigentlich, denn nach seiner Entdeckung in den 70er Jahren, geriet es weitgehend in Vergessenheit. Die Bohrhaken rosteten und Wildwuchs machte sich breit. Bis der leidenschaftliche Kletterer Patrick Anderegg vor einigen Jahren in die Aletsch Arena zog. Vor 3 Jahren begann er damit, die Klettergärten vor „seiner Haustür“ wieder zu sanieren.

Schimmernder Granit, abwechslungsreiche Routen, kurze Zustiege, sensationelle Aussichten – auf 40 Viertausender und den mächtigsten Eisstrom der Alpen. Und: ein Geheimtipp für Kletter-Freunde!

Die Aletsch Arena ist UNESCO Welterbe und bekannt für ihr spektakuläres Naturerlebnis. Dass sich hier phantastische Klettergärten, Boulderfelsen & Co verbergen, ist jedoch weitgehend unbekannt. Vor 50 Jahren hat Bergführer Peter Stucky den ersten Kletterfelsen der Region entdeckt und das Gebiet beständig ausgebaut. Umso erstaunlicher, dass man hierzulande bisher kaum etwas davon gehört hat.

Klettergärten mit abwechslungsreichen Routen für Anfänger bis Profi. Für Gross und Klein. Garniert mit phänomenaler Aussicht, kurzen Zustiegen und schönen Alternativen am Wandfuss für die Pausen.

Dazu: ein Bouldergebiet in einer Grösse und Vielseitigkeit, das staunen (oder verzweifeln?) lässt. Mehrseillängen auf festem Granit, an dem so mancher Profi an seine Grenzen kommt.

In der Aletsch Arena, der autofreien Region im Wallis mit komfortabler Anbindung an den ÖV.

