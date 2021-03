Aletsch Arena AG

Dem Himmel so nah - Millionen Sterne Hotel am Grossen Aletschgletscher

Ein Hotel mit 3 Sternen verspricht Komfort. Bei 5 Sternen träumen wir vom Luxus. Aber was erwartet uns bei Millionen Sternen? Der Himmel auf Erden? Ja, genau so ist es. Zu finden ist diese Hotelkategorie in der Schweiz. Unschwer zu erkennen an der einmaligen Ausstattung dieser himmlischen Herbergen: Echte Sterne!

Zwei besonders spektakuläre Exemplare stehen im Wallis. Inmitten der gewaltigen Alpin-Szenerie der Aletsch Arena: UNESCO Welterbe, mit ihren autofreien Bergdörfern auf über 2500 Metern und hoch über dem imposantesten Eisstrom der Alpen gelegen; die Heimat glasklarer Gletscherseen und umgeben vom Meer der Walliser Viertausender:

Outdoorbett am Aletschgletscher – ganz in der Nähe des Gletscherrandes und direkt am Ufer des Märjelensees. Oder ganz oben am Gipfel ein Cube mit Hot Tub, der dem Begriff „Panoramaaussicht“ eine neue Dimension lehrt. Beide Unterkünfte finden sich an den bekanntesten Aussichtspunkten der Region, die in der gebuchten Nacht exklusiv für die Gäste reserviert sind. Dann heisst es Fernsicht, Stille, das Gefühl von Freiheit und Loslassen – umgeben von der schönsten Landschaftstapete der Welt.

„Cube“ auf dem Eggishorn

Nächtigen auf einem der spektakulärsten Aussichtspunkte der Region – hochalpin, mit Blick über die gesamte Länge des grössten Gletschers der Alpen. In einem gemütlichen „Tiny House“ mit Panorama-Aussicht auf das gewaltige Gipfelmeer der Walliser- und Berner Alpen. Auf 40(!) schneebemützte Viertausender – darunter das Matterhorn, Mönch, Eiger und Jungfrau. Über 2.800 Meter hoch gelegen und fernab von anderen Lichtquellen sind die Sterne am Himmel zum Greifen nah. Die himmlische Krönung: der Sonnenunter oder -aufgang im beheizten Badefass (Hot Tub) – wer mag, bei edlem Wein aus heimischer Produktion.

Kurz-Clip PS: Der Cube Aletsch auf dem Eggishorn ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits ausgebucht.

Outdoorbett am Aletschgletscher

Näher an der Natur lässt sich kaum verwirklichen: ein Outdoorbett im Sternenzelt auf 2.363 Metern. Gelegen am Ufer des sagenumwobenen Märjelensees und ganz nahe am Rande des grössten Gletscherstroms der Alpen. Gebettet auf einem Schlafpodest aus Holz, mit Matratze und wärmender Daune. Waschgelegenheit in der nahegelegenen Hütte, in der bei schlechtem Wetter auch genächtigt werden kann. Erreichbar nach einer aussichtsreichen Wanderung durch die Walliser Bergwelt. Ein Abenteuer mit dem Reiz des Aussergewöhnlichen und ein Erlebnis, dass unvergessen bleiben wird. Reduziert auf das Wesentliche – mit dem Komfort der Millionen Sterne! PS: ab 1.4.2021 online buchbar

PS: Ergänzende Erlebnis-Ideen können Sie dem Inputtext im Download-Bereich entnehmen

Herzliche Berggrüsse

Aletsch Arena AG