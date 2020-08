Aletsch Arena AG

1. Mountain Glow Festival in der Schweiz - Yoga in atemberaubender Bergkulisse

Vom 3. bis zum 6. September 2020 findet erstmals das Mountain Glow Yoga-Festival in der Aletsch Arena statt. Die autofreie Bettmeralp am Grossen Aletschgletscher bietet die besten Voraussetzungen für einen solchen Event: unfassbare Stille, beste Bergluft, unendlichen Weitblick, herrliche Natur und ausgewiesene Kraftorte und ein Schutzkonzept. Das Festival bietet vielfältige Kursangebote und ein spannendes Rahmenprogramm. Die Initiatorin Karin Bittel verspricht: "Es wird magisch!".

Das Mountain Glow Yoga Festival

- 4 Tage Yoga, Meditationen, Workshops, Vorträge, Konzerte, Zeremonien, Kräuterwanderungen mit der einheimischen Kräuterfrau und Natur pur - Über 20 Lehrer werden an mehr als 30 Stunden die verschiedensten Varianten des Yoga (z.B. Anusara, Hatha, Vinyasa, Acro Yoga, SUPYoga u.v.a.m.) sowie Meditationstechniken unterrichten. - Meditation auf Aussichtsplattformen mit Blick auf über 40(!) 4000er und den längsten Eisstrom der Alpen; Yoga inmitten und am Ufer des Bettmersees, der eingebettet in die Gletscherriesen eine atemberaubende Kulisse bietet.

Für wen ist das Festival geeignet?

Yoga-Begeisterte, oder solche die es werden wollen: auf diesem Yoga Festival sind alle herzlich willkommen.

Was kostet das Festival?

Der Preis beträgt 278 CHF. Die Tickets beinhalten fast alle Angebote des Festivalprogramms von Donnerstag 3. September um 16.00 Uhr bis Sonntag, 6. September 16.00 Uhr. Einzelne Workshops und Behandlungen können zusätzlich gebucht werden. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es?

Der Veranstalter arbeitet mit mehreren Partnerhotels zusammen, die ein besonderes Mountain Glow Package anbieten.

Wie erfolgt die Anreise?

Wir alle wissen, dass der Gletscher durch den Klimawandel bedroht ist. 2090 wird es, so haben Forscher berechnet, nur noch einige kleine Reste des heute noch so eindrucksvollen Aletschgletschers geben – wenn die Erderwärmung fortschreitet wie bisher. Die autofreie Aletsch Arena eignet sich bestens für eine Anreise mit dem Zug: Der Zielbahnhof liegt direkt im Bergbahn-Gebäude.

Gibt es ein Schutzkonzept?

Den Organisatoren ist es wichtig, dass sich die TeilnehmerInnen sicher und wohl fühlen. Hier geht's zum Schutzkonzept.

