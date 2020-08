Aletsch Arena AG

Philippe Sproll ist als neuer Geschäftsführer bestimmt

Der Verwaltungsrat der Aletsch Arena AG hat Philippe Sproll aus Interlaken als neuen Geschäftsführer gewählt. Er übernimmt die Nachfolge von Raoul Calame und wird die operativen Geschicke der Aletsch Arena AG ab 1. November 2020 leiten.

Philippe Sproll hat eine langjährige Berufserfahrung im Tourismusbereich vorzuweisen. Er arbeitete in diversen Kaderpositionen in verschiedenen Destinationen, u.a. als Geschäftsführer bei der Jungfrau Region Tourismus AG sowie zuletzt auch als Direktor der Estavayer-Le-Lac Region. Daneben war er während seiner beruflichen Laufbahn auch als Marketingdirektor und stellvertretenden CEO bei Swiss-Ski tätig. Philippe Sproll ist 48-jährig und ausgebildeter Tourismusfachmann und Betriebswirtschafter mit einem Master in Business Administration.

Ausserdem ist er seit mehreren Jahren mit einer Fiescherin verheiratet, kennt deshalb die Region bestens und ist begeistert für seine zweite Heimat arbeiten zu können. Die Aletsch Arena besitzt laut seiner Aussage ein unglaubliches touristisches Potential.

«Die Aletsch Arena AG zählt zu den grössten Tourismusunternehmen im Kanton Wallis. Philippe Sproll bringt die nötige Erfahrung und das Fachwissen mit, um das touristische Potenzial unserer Destination weiter auszuschöpfen. Dank seiner innovativen Führungspersönlichkeit, seinem grossen Netzwerk sowie seiner Affinität zur Digitalisierung werde er die Aletsch Arena als Organisation und Destination weiterhin erfolgreich in die Zukunft führen», ist Verwaltungsratspräsident Renato Kronig überzeugt.

Für Rückfragen

Renato Kronig, Verwaltungsratspräsident Aletsch Arena AG

Tel. +41 27 923 23 24, recht@kronig.com

Über die Aletsch Arena AG

Die Aletsch Arena AG vermarktet das Gebiet rund um Riederalp, Bettmeralp und Fiesch-Eggishorn. Sie führt im Auftrag der Gemeinden Mörel-Filet, Riederalp, Fiesch, Bettmeralp, Fieschertal und Lax, der Aletsch Bahnen und dem Verein Aletsch Tourismus die Aufgaben Information, Animation, Werbung und Verkauf für den örtlichen Tourismus in der Aletsch Arena aus. Daneben übernimmt der Verein Aletsch Tourismus die Interessenvertretung gemäss dem kantonalen Tourismusgesetz. Durch diese neue Organisation (seit 1. November 2015) zählt die Aletsch Arena AG zu den grössten Tourismusunternehmen im Wallis. www.aletscharena.ch

