Veganz und Gronkh gehen langfristige Partnerschaft ein

Berlin (ots) - Die Veganz Studie "Klimawandel und Optimismus in Deutschland" untersucht erstmalig die Stimmungs- und Wissenslage der Deutschen in Bezug auf den Klimawandel, seine Folgen, das 1,5° Ziel und die Chancen etwas dagegen zu tun. Die größte Sorge der Deutschen: Wasserknappheit. Deswegen zeigt Veganz online zum Welttag des Wassers am 22. März 2023, wie ...

mehr