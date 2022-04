Nasuni

Führender Anbieter von File Data Services Nasuni eröffnet neues Innovationszentrum in Irland

London (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen hat eine erfahrene Führungskraft als technischen Leiter eingestellt und plant, im Zuge der globalen Expansion bis zu 55 leitende Ingenieure einzustellen

Nasuni Corporation, der führende Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den nächsten drei Jahren in seinem neu eingerichteten Innovationszentrum in Cork, Irland, bis zu 55 neue Arbeitsplätze für leitende Ingenieure schaffen wird. Dies wird das erste Innovationszentrum von Nasuni und seine vierte Niederlassung sein, neben dem Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA, und weiteren Niederlassungen in Marlborough, Massachusetts, USA, und Cary, North Carolina, USA. Im Rahmen seiner globalen Expansion baut das Unternehmen auch seine Präsenz in Deutschland, den Benelux-Ländern und London aus.

Das Unternehmen wird von der irischen Regierung über die IDA Ireland unterstützt. Taoiseach Michéal Martin TD begrüßte die Ankündigung mit den Worten: „Diese Ankündigung ist eine großartige Nachricht für Cork und ganz Irland. Mit bis zu 55 geplanten Arbeitsplätzen stellt Nasuni ein bedeutendes Vertrauensvotum für Cork dar und unterstreicht unsere Wettbewerbsposition bei der Anwerbung ausländischer Direktinvestitionen. Ich freue mich, dass Nasuni im Rahmen seiner globalen Expansion sein Innovationszentrum in Cork angesiedelt hat."

Nasuni hat außerdem Derek Murphy als Vice President of Engineering, EMEA, eingestellt. Derek ist ein erfahrener technischer Leiter mit Erfahrung in multinationalen Unternehmen wie Forcepoint, McAfee, Intel und Apple. In den letzten 15 Jahren hat Derek im Bereich der Cybersicherheit in den Bereichen Cloud-Produkte und -Services gearbeitet, mit einem Schwerpunkt auf Cloud Software Engineering und Cloud Operations.

„Wir sind auf der Suche nach den richtigen Talenten für leitende Positionen in der Entwicklung, die sich auf Cloud und Analytik konzentrieren. Es handelt sich um hochwertige Arbeit, die für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung ist, und wir sind überzeugt, dass wir in Irland die richtigen Kandidaten finden werden", sagte Murphy.

Paul Flanagan, CEO von Nasuni, fügte hinzu: „Nasuni engagiert sich in Irland, und wir haben bereits Nasuni Ireland Ltd. gegründet. Das Land ist bekannt für seine gut ausgebildeten Software-Talente sowie für die Anzahl und Vielfalt seiner Technologiezentren. Zusammen mit der starken Unterstützung und Beziehung zur IDA und der Vielfalt der Region hat Irland eine Erfolgsbilanz als Investitionsstandort, und zwar eine, die zu Ergebnissen führt. Dies wird den Erfolg ergänzen, den Nasuni in seinen Innovationszentren und Niederlassungen auf der ganzen Welt hat, und weiterhin das gleiche Niveau an vertrauenswürdigen Dateidatendiensten in der Region bieten. Unsere Vision ist es, das Team in den nächsten drei Jahren auf über 55 Mitarbeiter zu erweitern."

IDA Ireland CEO Martin Shanahan sagte: „Die Investition von Nasuni kommt zum richtigen Zeitpunkt, da die Arbeit an entfernten Standorten weiterhin beispiellose Herausforderungen mit sich bringt und die Cybersicherheit für Unternehmen wichtiger ist denn je. Die Einrichtung des EMEA Innovation Centre für Nasuni ist ein Beweis für die hochqualifizierten und talentierten Arbeitskräfte der Region und unterstreicht die Mission der IDA Ireland, Arbeitsplätze und Investitionen für regionale Standorte zu fördern. Ich heiße Nasuni in Irland willkommen und wünsche dem Team viel Erfolg bei dieser Expansion."

Angesichts der zunehmenden Bedrohung von Unternehmen durch Cyberangriffe ist es nach Ansicht von Nasuni wichtiger denn je, dass das gesamte IT-Ökosystem eines Unternehmens - seine Lieferanten, Partner und Managed Service Provider - die höchsten Standards für Sicherheit und Risikomanagement bietet. Unternehmen profitieren von den Nasuni-Diensten, wenn sie kosteneffiziente Kapazitäten für die Speicherung von Primärdateien an mehreren Anlagen, schnellen Zugriff über standardmäßige Programme für die gemeinsame Nutzung von Dateien und die Fähigkeit zur Wiederherstellung von Dateisystemen nach einem Ransomware-Angriff innerhalb von Minuten erhalten - und das alles zu einem Preis, der unter den Kosten für eine herkömmliche, vor Ort installierte Dateiinfrastruktur liegt.

Nasuni hat eine hybride Arbeitsweise in allen Niederlassungen eingeführt, während es aus COVID-19 aussteigt. Derzeit wird erwartet, dass die Anlage in Irland auch hybrides Arbeiten unterstützen wird. Da Nasuni Irland expandiert und Mitarbeiter einstellt, beabsichtigt das Unternehmen, in naher Zukunft eine physische Niederlassung zu eröffnen.

Nasuni stellt im Jahr 2022 in allen Funktionen und an allen Standorten neue Mitarbeiter ein; weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nasuni.com/company/careers/.

Informationen zu Nasuni

Nasuni Corporation ist ein führender Anbieter von Dateidatendiensten. Die Nasuni Dateidatendienst-Plattform ist ein cloud-nativer Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserver-Infrastrukturen (NAS steht für Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht zudem komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation überflüssig. Dadurch vereinfacht sich die IT-Administration erheblich und die Produktivität der Mitarbeiter verbessert sich. Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

Informationen zu IDA

IDA Ireland ist die staatliche Agentur zur Förderung ausländischer Investitionen in Irland, deren Aufgabe es ist, die ausländischen Direktinvestitionen in Irland zu steigern und zu erhalten. Dies geschieht durch die Zusammenarbeit mit potenziellen und bestehenden Investoren, um ihnen zu helfen, sich hier niederzulassen oder ihr Geschäft zu erweitern. Darüber hinaus bietet sie ihren Kunden eine Reihe von Unterstützungsleistungen, darunter auch Zuschüsse, an.

