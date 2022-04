Nasuni

Nasuni sichert sich 60 Millionen Dollar Wachstumsbeteiligung von Sixth Street, um die Marktführerschaft bei File Data Services auszubauen

Boston, 24. März 2022 (ots/PRNewswire)

Unternehmen setzt schnelles Wachstum fort, da der Markt mit massivem Datenwachstum, Cloud-Einführung und Ransomware-Bedrohungen konfrontiert ist

Nasuni Corporation, der führende Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar durch den neuen Investor Sixth Street Growth bekannt, der Plattform für Wachstumsinvestitionen der globalen Investmentfirma Sixth Street, die auch dem Vorstand von Nasuni beitreten wird. Die Bewertung spiegelt einen deutlichen Anstieg gegenüber der letzten Kapitalerhöhung des Unternehmens wider, die vor 18 Monaten abgeschlossen wurde. Diese rasche Expansion ist eine Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach der File Data Platform und auf die Tatsache, dass Unternehmen ihre Workloads schnell in Cloud-Umgebungen verlagern, um die Vorteile einer größeren Skalierbarkeit, einer höheren Wirtschaftlichkeit und einer verbesserten Sicherheit vor den immer stärker werdenden Cyber-Bedrohungen zu nutzen.

Dies ist die vierte Finanzierungsrunde, die Nasuni in den letzten fünf Jahren durchgeführt hat, in denen das Unternehmen insgesamt 148 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Mit dieser Finanzierung verfügt Nasuni nun über rund 100 Millionen US-Dollar an Barmitteln in seiner Bilanz. Die neue Investition wird für das weitere Wachstum und die Expansion der File Data Services von Nasuni verwendet, da das Unternehmen in Innovation, internationale Expansion und potenzielle strategische Übernahmen investiert.

„Die beispiellosen Ereignisse der letzten 24 Monate haben den Generationswechsel in der Cloud für Unternehmen und den steigenden Wert von Daten beschleunigt", sagt Paul Flanagan, Chief Executive Officer von Nasuni. „Cybersecurity-Bedrohungen wie Ransomware zwingen Unternehmen dazu, ihre Dateninfrastruktur neu zu überdenken. Nasuni leistete vor fast zehn Jahren Pionierarbeit in der Kategorie der Cloud-basierten Dateidatenservices und war führend bei der Definition der Architektur, des Geschäftsmodells und der Benutzerfreundlichkeit. Diese Investition und unser anhaltendes, schnelles Wachstum sind eine Bestätigung unserer Vision"

Unternehmen setzen verstärkt auf Cloud-Lösungen, um die Cyber-Resilienz zu stärken, hybride Arbeitsmodelle zu unterstützen und eine reibungslose Skalierung zur Erfüllung der Geschäftsanforderungen zu erreichen. Auf der Grundlage dieser Nachfrage prognostiziert IDC, dass die Einführung von Cloud-Dateidiensten in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 40 % erreichen und sich bis 2025 zu einem Markt mit einem Volumen von 14 Mrd. US-Dollar entwickeln wird - eine Wachstumsrate, die höher ist als die für Block- und Objektspeicher.

„Nasuni bietet seinen Kunden großartige Produkte mit Lösungen, die den dringenden Bedarf an effizienter Cloud-Datenspeicherung und Datensicherung sehr effektiv erfüllen", so Michael McGinn, Partner und Co-Head von Sixth Street Growth. „Nasuni ist bereit, sein bereits beeindruckendes organisches Wachstum durch internationale Expansion und die Entwicklung neuer Funktionen und Möglichkeiten zu beschleunigen, während es weiterhin führend auf dem Markt für Dateidatenservices ist."

Da die Daten parallel zum neuen Cloud-Betriebsmodell exponentiell wachsen, sind die herkömmliche Datenspeicherung und der Datenschutz auf der Basis von Hardware nicht mehr skalierbar, sicher oder kostengünstig. Stattdessen brauchen Unternehmen einen neuen Ansatz, der von überall aus eingesetzt werden kann, unbegrenzt skalierbar ist, Daten im gesamten Unternehmen schützt und sicher als Cloud-Service bereitgestellt wird. Nur Lösungen, die nativ in der Cloud entwickelt wurden, können all dies erfolgreich umsetzen.

Die Finanzierung erfolgt, nachdem Nasuni ein Rekordergebnis für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr gemeldet hat. Das Unternehmen verzeichnete im Jahresvergleich ein signifikantes Wachstum bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR), einen anhaltenden Anstieg der weltweiten Kundengewinne und eine schnell wachsende Anzahl von Kunden, die Nasuni einen jährlichen Vertragswert von mehr als 1 Million US-Dollar zahlen. Nasuni verzeichnete auch eine außerordentlich gute Entwicklung in seinem Partner-Ökosystem.

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet moderne Cloud-Datei-Dienste, der auf dem weltweit einzigen cloud-nativen globalen Dateisystem basieren. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserversilos (NAS steht für Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht außerdem komplexe Infrastrukturen für Legacy-Dateisicherung und Notfallwiederherstellung überflüssig und vereinfacht die IT-Administration erheblich. Unternehmen und Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

Informationen zu Sixth Street

Sixth Street ist ein führendes globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 60 Milliarden Dollar und zugesagtem Kapital. Sixth Street Growth ist die spezielle Plattform des Unternehmens für private Investitionen in Wachstumsunternehmen. Das Team von Sixth Street Growth arbeitet mit Unternehmen und Managementteams zusammen, um maßgeschneiderte Kapitallösungen zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums bereitzustellen. Sixth Street hat seit seiner Gründung über 5 Milliarden Dollar in mehr als 40 Unternehmen im Rahmen seiner Wachstumsinvestitionsstrategie investiert. Zu den ausgewählten Investitionen von Sixth Street Growth gehören Airbnb, AvidXchange, Bloomreach, Datavant, Gainsight, Heap, MDLIVE, Spotify, SnapLogic und Sprinklr. Weitere Informationen finden Sie unter www.sixthstreetgrowth.com.

