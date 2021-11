Ablaze Pharmaceuticals

Ablaze Pharmaceuticals startet mit einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 75 Millionen Dollar, um neuartige zielgerichtete Radiopharmazeutika zur Behandlung von Krebspatienten im Großraum China auf den Markt zu bringen

Shanghai und San Diego (ots/PRNewswire)

Ablaze Pharmaceuticals ("Ablaze"), ein pharmazeutisches Unternehmen für klinische Studien, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer zielgerichteter radiopharmazeutischer Therapien (TRT) gegen Tumorziele konzentriert, gab eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 75 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierung wurde gemeinsam von Vivo Capital und AdvanTech Capital geleitet, mit Beteiligung von RAYZ Investments, Nan Fung Life Sciences, Pivotal bioVenture Partners China, venBio Partners, Samsara BioCapital und Venrock Healthcare Capital Partners.

"Gezielte radiopharmazeutische Therapien stellen die nächste grundlegende Modalität zur Behandlung von Krebs dar", sagte Dr. Ken Song, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Ablaze sowie Präsident und CEO von RayzeBio, Inc. "Bei der Gründung von Ablaze haben wir erkannt, dass es für den Erfolg entscheidend ist, ein Unternehmen zu haben, das sich auf den chinesischen Markt und auf Radiopharmazeutika konzentriert."

Angesichts des wachsenden Interesses an TRT wurde Ablaze gegründet, um das führende radiopharmazeutische Unternehmen zu werden, das TRT-Produkte auf dem chinesischen Markt einführt. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams und eines starken Investorenkonsortiums startete Ablaze auf einer soliden Basis, die durch eine strategische Einlizenzierungsvereinbarung mit RayzeBio und eine Partnerschaft mit einer akademischen Einrichtung für ein klinisches Projekt verankert wurde. Nach Abschluss der Serie A prüft Ablaze auch aktiv andere potenzielle Partnerschaften und baut starke interne Entwicklungskapazitäten auf.

"TRT ist ein aufstrebendes Gebiet, das bereits eine enorme klinische Wirksamkeit bei der Behandlung von Krebs weltweit bewiesen hat. Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit Ablaze und dem Team von RayzeBio bei der Entwicklung dieser Kategorie potenziell lebensrettender Therapeutika für Krebspatienten in China zusammenzuarbeiten", sagte Dr. Hongbo Lu, Managing Partner von Vivo Capital.

Der Erlös aus der Serie-A-Finanzierung wird von Ablaze für den Aufbau einer führenden Pipeline fortschrittlicher TRT-Produkte für die Behandlung solider Tumore, die Erweiterung des Führungsteams, den Aufbau der Infrastruktur für Radiopharmazeutika und die Sicherung weiterer strategischer Kooperationen verwendet. Dem Vorstand gehören Dr. Alex Qiao, Mitbegründer und Präsident und CEO von Ablaze Pharmaceuticals, Dr. Hongbo Lu, Benjamin Qiu, Partner bei AdvanTech Capital, Dr. Aaron Royston, geschäftsführender Partner bei venBio Partners, und Dr. Ken Song sowie Norman Tse, Vizepräsident bei Nan Fung Life Sciences als Beisitzer an.

"Wir sind davon überzeugt, dass Ablaze durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen im Bereich der TRT ein erstklassiges Design von TRT-Produkten sowie klinisches Fachwissen nach China bringt und entschlossen ist, ein führender Akteur im Bereich der TRT-Innovationen in China zu sein", sagte Benjamin Qiu.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, eine neue Klasse von therapeutischen Produkten zum Nutzen der Patienten in China zu entwickeln", sagte Dr. Alex Qiao. "Diese Investition von hochrangigen Investoren aus China und dem Ausland ist eine starke Bestätigung für die Vision und das Geschäftsmodell von Ablaze. Wir freuen uns darauf, die besten und differenziertesten Medikamente zu entwickeln, um den ungedeckten medizinischen Bedarf in China zu decken."

Informationen zu Ablaze Pharmaceuticals

Ablaze Pharmaceuticals wurde 2021 gegründet und ist ein pharmazeutisches Unternehmen für klinischen Phasen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Krebspatienten in China mit fortschrittlichen zielgerichteten radiopharmazeutischen Therapien (TRT) zu helfen. Seit seiner Gründung hat sich Ablaze eine Partnerschaft mit RayzeBio, Inc. gesichert, einem innovativen radiopharmazeutischen Unternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, um das exklusive Entwicklungs- und Handelsrecht für eine Reihe von RayzeBios Produkten im Großraum China zu erhalten. Durch die Nutzung der umfangreichen Geschäftserfahrung und des Netzwerks seines Teams in der grenzüberschreitenden Produktentwicklung und Geschäftsabwicklung strebt Ablaze danach, durch die Zusammenarbeit mit strategischen Geschäftspartnern sowohl in China als auch im Ausland zum Marktführer und Partner der Wahl auf dem aufstrebenden TRT-Markt in China zu werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ablazepharma.com

Informationen zu Vivo Capital

Vivo Capital wurde 1996 gegründet und ist ein globales Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen. Vivo verfügt über ein verwaltetes Vermögen von rund 5,8 Milliarden Dollar, das in mehr als 310 öffentliche und private Unternehmen weltweit investiert ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Palo Alto, Kalifornien, mit weiteren Niederlassungen in Asien. Das Vivo-Team besteht aus mehr als 50 multidisziplinären Fachleuten wie Ärzten, Wissenschaftlern, Unternehmern, Führungskräften und Branchenexperten.

Vivo bietet eine Multi-Fonds-Investitionsplattform, die Growth Equity, Private Equity einschließlich Buyout, Venture Capital und Public Equity abdeckt. Vivo investiert breit gefächert in das Gesundheitswesen über alle Fondsstrategien hinweg, einschließlich Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizinprodukte und Gesundheitsdienstleistungen, wobei der Schwerpunkt auf den größten Gesundheitsmärkten liegt.

Informationen zu AdvanTech Capital

AdvanTech Capital wurde im Januar 2016 aufgelegt und ist ein Private-Equity-Fonds, der sich auf innovationsgetriebenes Wachstumskapital in China konzentriert. AdvanTech konzentriert sich auf die Sektoren Gesundheitswesen und TMT/e-Services und wird von mehr als einem Dutzend erfahrener Investmentexperten mit lokalem und ausländischem Bildungshintergrund sowie breit gefächerten und tiefgreifenden lokalen Kenntnissen, praktischen Fähigkeiten und Erfahrungen bei der Durchführung von Transaktionen geleitet.

Informationen zur Nan Fung Life Sciences und Pivotal bioVenture Partners China

Nan Fung Life Sciences ist eine globale Life-Sciences-Investitionsplattform mit einem langfristigen Kapitalengagement der Nan Fung Gruppe. Das Team verfügt über vielfältige Erfahrungen mit einer langen Erfolgsbilanz in den Bereichen Unternehmensgründung, Risikokapital, Wachstums-/Buyout-Investitionen sowie Arzneimittelforschung und -entwicklung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.nanfunglifesciences.com

Pivotal bioVenture Partners China, ein Mitglied von Nan Fung Life Sciences, ist ein auf die Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche spezialisiertes Risikokapitalunternehmen. Die Investitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung vielversprechender innovativer Produkte und Technologien, um daraus neue Unternehmen in China zu gründen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.pivotalbiovp.cn