Nasuni führt neue Fähigkeiten für die Cloud-Dateispeicherung ein, um Firmen zu helfen, sich von herkömmlicher Vor-Ort-Infrastruktur zu lösen

Neue Version mit verbesserter Unterstützung für Telearbeit, vereinfachter Cloud-Migration und modernem Datenschutz

Nasuni®, der führende Anbieter firmenbewährter Lösungen zur Dateispeicherung, kündigte heute neue Funktionen an, die verbesserte Telearbeit, eine vereinfachte Cloud-Migration und einen Schutz für kritische Dateidaten ermöglichen. Die neue Version erweitert Nasunis Führungsposition im Bereich Cloud-Dateispeicherung um die Resilienz und Zuverlässigkeit, die die öffentliche Cloud bietet. Firmen erhalten die Möglichkeit, die Cloud schnell und sicher - und unabhängig davon, wo Nutzer sich befinden - zu nutzen, und können sich so von teuren Infrastruktur-Investments vor Ort lösen.

Neuen Forschungsergebnissen der IDC zufolge wird die Cloud im kommenden Jahr den Großteil der Infrastrukturausgaben ausmachen, da Firmen versuchen werden, Investitionsausgaben aufzuschieben. Branchenbeobachter sind zudem der Meinung, dass der Trend zur Telearbeit anhalten wird, wie aus dem "COVID-19 Impact on IT Spending Survey" (Umfrage zu den Auswirkungen von COVID-19 auf IT-Ausgaben) der IDC hervorgeht. Firmen aller Arten und Größen bemühen sich derzeit intensiv, die massiven Veränderungen zu bewältigen, die COVID-19 für die Arbeitswelt mit sich gebracht hat, denn Millionen Mitarbeiter arbeiten jetzt von zu Hause aus. In Reaktion auf die wirtschaftliche Unsicherheit haben Firmen einerseits die Migration in die Cloud beschleunigt. Und zugleich arbeiten sie nun mit konservativeren Budgets. Die Vorteile, die die Cloud bietet - Skalierbarkeit, Zugänglichkeit, Resilienz und Kosteneffektivität -, haben sich für Firmen, während sie sich auf die zunehmende Telearbeit und kleinere Budgets einstellen, schnell zu einem "Muss" entwickelt.

"Nasuni hat unsere Dateispeicher-Infrastruktur transformiert und es für unsere Mitarbeiter einfach gemacht, an enormen Dateien aus 26 verschiedenen Büros im ganzen Land zusammenzuarbeiten", so Ram Rajadhyaksha, Eigenkapitalpartner bei DLZ, einer aus 800 Mitarbeitern bestehenden Beratungsfirma für Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion in Columbus, Ohio. "Brauche ich mehr Kapazität, kann ich mit einem einfachen Telefonanruf so viel bekommen, wie ich will. Und wir konnten dadurch den lokalen Speicher- und Datenschutz-Fußabdruck um 90 bis 95 Prozent reduzieren. [Das System] ist schnell, einfach zu verwalten und spart uns verglichen mit den Gesamtbetriebskosten unseres früheren Dateispeichersystems Geld und Zeit."

Die neue Version von Nasuni sieht Verbesserungen in drei Hauptbereichen vor:

Verbesserte Telearbeit

- Nasuni ist jetzt für die Kompatibilität mit "Microsoft Windows Virtual Desktop" zertifiziert. Es verbindet die Cloud-Dateispeicherung mit virtuellen Cloud-Desktops und kann so ein maximales Nutzererlebnis zu deutlich niedrigeren Kosten als bei der herkömmlichen Dateispeicherung ermöglichen. - Neue Fähigkeiten für die Überwachung der Edge-Verfügbarkeit und -Funktionsfähigkeit ermöglichen es Nasuni, Probleme zu erkennen und zu beseitigen, bevor der Dateizugriff durch Nutzer beeinträchtigt wird, wodurch eine verbesserte Betriebszeit sichergestellt wird. Edge Caching Appliances können auch in Cloud-Regionen ausgeführt werden, so dass ein Caching vor Ort überflüssig wird. - Nasuni bietet jetzt aktiv-aktive globale Dateisperrungsserver auf drei Kontinenten an: in Asien-Pazifik mit Japan; in Europa, Nahost und Afrika; und in den USA - wodurch die Resilienz und Performance von Fern-Dateisperren und Fern-Dateisynchronisierungen erhöht werden. - Die Unterstützung für "Azure Ultra Disk" und "Azure Premium SSD" ermöglicht Endnutzern einen leistungsfähigeren Dateizugriff, wenn Nasuni-Dateifreigaben in Azure gehostet werden.

Vereinfachte Dateispeicher-Cloud-Migration

- Professionelle Servicepakete für eine schnelle Migration ermöglichen es Firmen, ihre Daten nun schneller und einfacher in die Cloud zu migrieren. - Mit Nasunis neuem Angebot für Kunden können innerhalb von 30 Tagen bis zu 100 TB an Dateidaten in die Cloud verschoben werden. - Die neue Unterstützung für "AWS Snowball Edge"-Geräte reduziert hohe Netzwerkkosten und Übertragungszeiten, indem sie für entfernte Standorte oder Standorte mit geringer Bandbreite eine schnelle Datenmigration zu AWS ermöglicht.

Moderner Datenschutz für Dateien vor Ransomware

- Cyberangriffe, z. B. mit Ransomware, nehmen zu. Nasunis Continuous File Versioning®-Technologie und -Methodik ermöglichen es Kunden, kritische Dateidaten zu schützen und damit ihren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Verglichen mit herkömmlichen Backup-Speichersystemen, mit denen dies oft Tage bis Wochen dauert, stellt Nasuni Daten in nur Minuten bis Stunden wieder her.

"Während sich alle Organisationen weiter durch diese unsichere Zeit kämpfen, wird eines klarer denn je: Firmen brauchen die Cloud", so Andres Rodriguez, Gründer und Chief Technology Officer von Nasuni. "Physische Rechenzentren sind zu einer Belastung geworden. Um sich schnell anpassen zu können, brauchen Firmen die Agilität, Wirtschaftlichkeit und Resilienz der Cloud. Unsere neueste Version versetzt Endnutzer in die Lage, Dateien nahtlos aus der Ferne zu speichern und weiterzugeben, während sie der IT-Abteilung zugleich die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität bietet, die in dieser Telearbeit-Welt nötig sind."

Nasuni läutet eine neue Ära der Dateispeicherung ein, indem es die Einfachheit, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Speicherung von Cloud-Objekten mit der Performance lokaler Datei-Server kombiniert - und das zur Hälfte der Kosten bisheriger Datei-Infrastruktur. Nasuni konsolidiert Dateispeichersilos in der Cloud und ermöglicht es Kunden, überall und jederzeit auf sämtliche Dateien zuzugreifen.

Weiter hat Nasuni bekanntgegeben, dass das Unternehmen 40 Millionen Dollar an neuen Finanzmitteln aufgebracht hat. Die entsprechende Pressemitteilung finden Sie hier.

Verfügbarkeit

Nasunis neue Verbesserungen sind ab sofort verfügbar. Die Nasuni-Plattform ist in drei Ausführungen erhältlich: "Essentials", "Advanced" und "Premium". Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine Dateidienste-Plattform von Weltklasse, die für die Cloud entwickelt wurde. Nasuni konsolidiert Network Attached Storage (NAS) und Datei-Server-Silos im Cloud-Speicher und ermöglicht hier unendliche Skalierbarkeit, integriertes Backup, eine globale Dateifreigabe sowie eine Performance lokaler Datei-Server - und das alles zur Hälfte der Kosten herkömmlicher Datei-Infrastrukturen. Führende Firmen vieler verschiedener Branchen verlassen sich auf Nasuni, um Dateien über mehrere Standorte hinweg gemeinsam zu nutzen und gemeinsam an diesen zu arbeiten, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern, IT-Kosten und -Komplexität zu reduzieren und den geschäftlichen Wert ihrer Dateidaten zu maximieren. Zu den Sektoren, die Nasuni bedient, gehören die Bereiche Fertigung, Bau, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharma, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Nasuni Corporation hat ihren Stammsitz in Boston, Massachusetts (USA), und ihre Software-Plattform wird in über 70 Ländern weltweit eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

