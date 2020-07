Nasuni

Nasuni sichert sich 40 Millionen Dollar an neuen Finanzmitteln, während die Pandemie den Wechsel von Firmen zur öffentlichen Cloud beschleunigt

Boston

Die Finanzierung wird es Nasuni ermöglichen, die höhere Nachfrage nach firmenbewährten Lösungen zur Cloud-Dateispeicherung zu befriedigen

Nasuni®, der führende Anbieter von Lösungen zur Cloud-Dateispeicherung, gab heute bekannt, dass es sich weitere 25 Millionen Dollar an neuer Eigenkapitalfinanzierung sowie eine Kreditfazilität von 15 Millionen Dollar gesichert hat, um das rasante Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Nasuni hat in den vergangenen drei Jahren nun über 100 Millionen Dollar aufgebracht - jeweils mit einer deutlichen Wertsteigerung.

Die Investoren waren von der Akzeptanz beeindruckt, die Nasuni als disruptives Unternehmen für Cloud-basierte Dateispeicherung im Markt findet. Nasuni konsolidiert alte Dateispeicher-Silos in der Cloud, sodass Kunden von überall her auf alle ihre Dateien zugreifen können - zu etwa der Hälfte der Kosten alter Firmen-Dateispeicher.

"In dieser unsicheren Zeit für die Weltwirtschaft glänzt Nasuni weiter", so David Campbell, Managing Director bei Goldman Sachs und Board-Mitglied von Nasuni. "Mit einer verwalteten Datenkapazität, die jährlich um über 50 zunimmt; einer Nettoexpansionsrate von über 115 Prozent in jedem der letzten fünf Jahre, und einem kapitaleffizienten Geschäftsmodell sticht der differenzierte Wert von Nasuni heraus. Die Pandemie hat die Firmen-IT gezwungen, die Verlagerung ihrer Datei-Infrastruktur in die Cloud zu beschleunigen, und Nasuni ermöglicht ihr einen nahtlosen weltweiten Zugriff auf Daten sowohl aus der Cloud als auch aus dem Rechenzentrum. Nasuni befindet sich in einer hervorragenden Position, expandieren und Marktführer werden zu können - und das nicht nur bei der Cloud-Dateispeicherung, sondern bei allen Formen der Dateispeicherung von Firmen."

Nasuni hat die 25 Millionen Dollar, die es in seiner vorherigen im Februar 2019 bekanntgegebenen Finanzierungsrunde aufgebracht hat, noch nicht verwendet. Angesichts der rasanten Entwicklung, die der Cloud-Markt während der COVID-19-Pandemie genommen hat, waren Investoren stark interessiert, noch mehr zu investieren, um dem Unternehmen neue Möglichkeiten zu eröffnen.

An dieser Eigenkapitalrunde nahm eine Mischung neuer und bestehender Investoren teil, darunter Vertreter der Bereiche Family Offices, Venture Capital und Corporate Venture, wodurch sich die Gesamtfinanzierung Nasunis seit seiner Gründung auf nun 169 Millionen Dollar beläuft. Frühere Investoren, darunter Goldman Sachs, Telstra Ventures, Northbridge Venture Partners und andere, nahmen ebenfalls teil.

Weiter hat sich Nasuni eine Kreditfazilität von 15 Millionen Dollar von der Silicon Valley Bank gesichert, die das Unternehmen zum Finanzieren von Akquisitionen und anderen strategischen Projekten einsetzen will.

"Wenn man in dieser Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit eine größere Finanzierung abschließen kann, so spricht das für das Potenzial, das unsere Investoren in Nasuni sehen", so Paul Flanagan, President und Chief Executive Officer von Nasuni. "Als nationale und lokale Regierungen zur Bekämpfung des Virus Lockdowns und Anordnungen über den Verbleib zu Hause erlassen haben, standen Organisationen vor einer besonderen Herausforderung: den Zugang zu Dateien zu ermöglichen und die Infrastruktur von Rechenzentren aus der Ferne zu verwalten. Mit dieser neuen Finanzierung haben wir alle Ressourcen, die wir benötigen, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen."

Auch kündigte Nasuni in einer Veröffentlichung hier die neueste Version seiner Plattform an.

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine Dateidienste-Plattform von Weltklasse, die für die Cloud entwickelt wurde. Nasuni konsolidiert Network Attached Storage (NAS) und Datei-Server-Silos im Cloud-Speicher und ermöglicht hier unendliche Skalierbarkeit, integriertes Backup, eine globale Dateifreigabe sowie eine Performance lokaler Datei-Server - und das alles zur Hälfte der Kosten herkömmlicher Datei-Infrastrukturen. Führende Firmen vieler verschiedener Branchen verlassen sich auf Nasuni, um Dateien über mehrere Standorte hinweg gemeinsam zu nutzen und gemeinsam an diesen zu arbeiten, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern, IT-Kosten und -Komplexität zu reduzieren und den geschäftlichen Wert ihrer Dateidaten zu maximieren. Zu den Sektoren, die Nasuni bedient, gehören die Bereiche Fertigung, Bau, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharma, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Nasuni Corporation hat ihren Stammsitz in Boston, Massachusetts (USA), und ihre Software-Plattform wird in über 70 Ländern weltweit eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

