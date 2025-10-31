blackfriday.ch

Black Friday 2025: In der Schweiz werden die Budgets enger, aber die guten Angebote bleiben

Bild-Infos

Download

Genf (ots)

blackfriday.ch veröffentlicht die 9. Ausgabe seines Black Friday Observatoriums in der Schweiz.

In einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld, geprägt von sinkender Kaufkraft, bleibt der Black Friday ein fester Termin für Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten - jedoch mit einem zunehmend überlegten und strategischen Einkaufsverhalten.

Bewusster einkaufen

Die Studie zeigt ein durchschnittliches Budget von CHF 266.86, was einem Rückgang von 11 % gegenüber 2024 entspricht. Die Kauflust bleibt bestehen, doch die Ausgaben werden gezielter geplant. Über 20 % der Befragten wissen noch nicht, wie viel sie ausgeben werden - ein Zeichen für spätere oder stärker angebotsgetriebene Entscheidungen.

"Die Konsumenten geben den Black Friday nicht auf - sie kaufen einfach strategischer", betont Jérôme Amoudruz, Gründer von blackfriday.ch.

Hightech zurück an der Spitze

Nach Jahren, in denen Mode dominierte, steht Hightech wieder ganz oben: Fast 80 % der Befragten planen Käufe in diesem Bereich - insbesondere Computer, Smartphones und Fernseher. Auch Tourismus und Mobilfunkabos legen leicht zu.

WhatsApp und KI prägen neue Trends

Der Omnichannel-Einkauf wird zur Norm: Konsumentinnen und Konsumenten wechseln flexibel zwischen Online und Laden. Besonders WhatsApp gewinnt an Bedeutung - 17 % informieren sich über diesen Kanal. Gleichzeitig setzt sich künstliche Intelligenz (KI) langsam durch: Rund 11 % nutzen sie zur Produktrecherche oder Preisvergleiche.

Ein reifer Black Friday

Fast zehn Jahre nach der ersten Ausgabe zeigt sich der Schweizer Black Friday reifer und nachhaltiger: weniger Impulskäufe, mehr Planung und bewusster Konsum.

"Der Black Friday ist heute ein Symbol für vernünftiges Einkaufen - vergleichbar mit den Ausverkäufen", fasst Jérôme Amoudruz zusammen.