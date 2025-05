AMINA Bank

AMINA Bank wird zur am schnellsten wachsenden Krypto-Bank der Schweiz mit einem Umsatzanstieg von 69 %

Das verwaltete Vermögen steigt nach der strategischen Umstrukturierung um 136 % auf 4,2 Mrd. USD

AMINA Bank AG, eine in der Schweiz zugelassene globale Kryptobank, freut sich, ihr Rekordergebnis für das Jahr 2024 bekannt zu geben und damit ihre Position als die am schnellsten wachsende Kryptobank der Schweiz zu festigen. Die Bank hat ein herausragendes Wachstum mit einem Anstieg der Erträge um 69 % auf 40,4 Mio. USD und einem bemerkenswerten Anstieg des verwalteten Vermögens um 136 % auf 4,2 Mrd. USD erzielt. Die Ergebnisse bestätigen den strategischen Wandel des Unternehmens hin zu einem globalen, kundenorientierten Kryptobankenführer.

Franz Bergmüller, Geschäftsführer der AMINA Bank, sagte: „Unsere globale, kundenorientierte Strategie hat im Jahr 2024 außergewöhnliche Ergebnisse geliefert und beweist, wie der Markt reagiert, wenn man seine Kunden in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellt. Ich bin unglaublich stolz auf die Hartnäckigkeit und den Fokus unseres Teams, die zu einer vierteljährlichen Rentabilität im vierten Quartal 2024 geführt haben – ein entscheidender Meilenstein, der den Wert unseres Ansatzes bestätigt. Unsere derzeitige geografische Präsenz erstreckt sich über mehrere Länder, bietet rund um die Uhr Handelsmöglichkeiten und verzeichnet seit fünf Jahren keine Ausfälle in unserem Kreditbuch. Wir sind bestens darauf vorbereitet, unsere Kunden durch die rasanten Veränderungen in der Kryptoindustrie zu begleiten."

Neben dem bedeutenden Ertragswachstum haben der eigenfinanzierte Ansatz und die operative Exzellenz der AMINA in den letzten drei Jahren der Bank einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschafft. Diese Strategie führte im Jahr 2024 zu einem Netto-Neugeldzufluss in Höhe von 801 Millionen US-Dollar sowie zu einem 40%igen Wachstum der Erträge aus Derivaten, das auf die Nachfrage der Kunden nach Risikomanagementlösungen zurückzuführen ist.

Unter der Leitung des neuen technischen Leiters wurden erhebliche technologische Investitionen getätigt, um eine eigene Krypto-Banking-Plattform und ein modernes Online- und Mobil-Erlebnis zu entwickeln, die noch in diesem Jahr eingeführt werden sollen. Unterstützt von einer skalierbaren und API-gesteuerten Architektur unterstützen diese Plattformen B2C-, B2B- und B2B2C-Modelle und bieten gleichzeitig eine nahtlose, sichere Kundenintegration und eine schnelle Anpassungsfähigkeit an die Marktanforderungen, so dass sowohl AMINA als auch seine Kunden flexibel bleiben, während sich die Branche weiter entwickelt.

Neben diesen technologischen Investitionen haben die strategischen Partnerschaften der AMINA mit wichtigen Akteuren sowohl im Web3 als auch im traditionellen Finanzwesen ihre Position als wichtige Brücke zwischen dem traditionellen und dem digitalen Finanzwesen gestärkt. Die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche hat das Wachstum der Bank durch die Erweiterung ihrer Produktpalette und ihrer Marktpräsenz vorangetrieben.

„Unsere starken finanziellen Grundlagen untermauern diesen außergewöhnlichen Wachstumskurs und zeigen unsere Stärke und Agilität, um unsere Kunden unter allen Marktbedingungen zu unterstützen", fügte Mike Foy, Finanzvorstand der AMINA Bank hinzu. „Der Liquiditätsdeckungsgrad der AMINA liegt bei 228 %, gegenüber 219 % im Jahr 2023. Darüber hinaus ist unsere CET1-Kapitalquote, die das Kapital einer Bank mit ihren risikogewichteten Aktiva vergleicht, mit 34 % mehr als doppelt so hoch wie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, obwohl die risikogewichteten Aktiva infolge unserer Expansion gestiegen sind."

Mit der Beschleunigung der institutionellen Akzeptanz und der Nachfrage nach regulierten Lösungen hat sich AMINA als wichtiger Infrastrukturanbieter am kritischen Wendepunkt der Kryptowährung etabliert. Die Nachfrage nach dem AMINA-Risikomanagement für institutionelle Kunden war noch nie so groß wie heute, und so konnten bereits fast 20 B2B2C-Partner gewonnen werden, darunter einige der größten europäischen Privatbanken, und es wird erwartet, dass bis Jahresende 30 Partner erreicht werden. Die Gründung von AMINA in der Schweiz hat eine bemerkenswerte internationale Expansion ermöglicht, wobei der Umsatz in Abu Dhabi im Jahresvergleich um 150 % und in Hongkong um 570 % gestiegen ist. In allen Ländern hat die Nachfrage nach Bankdienstleistungen deutlich zugenommen, was zu einer Verdoppelung der Erträge aus dem Bankgeschäft im Vergleich zum Vorjahr geführt hat.

Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA") die Bewilligung als Schweizer Bank- und Effekteninstitut. Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets(„ADGM") Branch, von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde („FSRA") der ADGM die Finanzdienstleistungsgenehmigung für die Beratung zu Investitionen oder Krediten, die Vermittlung von Investitionsgeschäften, die Vermittlung von Krediten und die Verwahrung für professionelle Kunden gemäß der Geschäftsordnung („COBS") zu. Im November 2023 erhielt AMINA (Hongkong) Limited von der Securities and Futures Commission („SFC") die Lizenzen Typ 1 (Wertpapierhandel), Typ 4 (Wertpapierberatung) und Typ 9 (Vermögensverwaltung).

Hinweis: Alle prozentualen Veränderungen sind, sofern nicht anders angegeben, als Jahresvergleiche dargestellt.

Der Geschäftsführer von AMINA, Franz Bergmüller, steht für ein Interview zur Verfügung

Informationen zu AMINA – Krypto. Bankwesen. Vereinfacht.

Die im April 2018 gegründete AMINA Bank mit Hauptsitz in Zug ist ein Pionier in der Finanzbranche. Im August 2019 erhielt AMINA von der FINMA eine Schweizer Bank- und Effektenhändlerlizenz. Das breite, vertikal integrierte Leistungsspektrum in Verbindung mit höchsten Sicherheitsstandards macht das Leistungsangebot von AMINA einzigartig. AMINA ist von seinen regulierten Zentren in der Schweiz, Abu Dhabi und Hongkong aus weltweit tätig und bietet fortschrittlichen Anlegern, ob Privatpersonen, Unternehmen oder Institutionen, gleichermaßen Fiat- und Krypto-Dienstleistungen an.

CVVC Global Report und CB Insights haben AMINA als eines der Top 50 Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. Die Aite Group hat AMINA mit dem „2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Award" in der Kategorie „Digital Startup of the Year" ausgezeichnet, und LinkedIn hat AMINA als eines der Top-Start-ups 2021 in der Schweiz gelistet. Im Jahr 2022 gewann AMINA bei den WealthBriefing Swiss EAM Awards den Preis für das Angebot oder die Dienstleistung im Bereich Digital Assets. Darüber hinaus wurde die Bank für ihr Produktangebot SEBAX ausgezeichnet und erhielt bei den Swiss ETF Awards 2022 den Preis für das beste ETP des Jahres. Im Jahr 2023 gewann AMINA den European WealthBriefing Award in der Kategorie „Digital Assets Solution, Fund Manager".

